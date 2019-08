Mondovì, orti urbani: stabiliti i criteri per l’assegnazione

Presto, a Mondovì, gli orti urbani saranno realtà. La Giunta Comunale, infatti, ha approvato i criteri per l’assegnazione dei trentasei appezzamenti di terreno di via Petrarca, angolo via San Rocchetto, da adibire a tale scopo. Seguirà, nelle prossime settimane, la pubblicazione del bando e del disciplinare per l’assegnazione degli orti fino al 31 dicembre 2024.

Nel terreno di via Petrarca, intanto, proseguono i lavori: oltre agli orti (28 da sessanta metri quadrati e 8 da 30) è prevista la realizzazione di un’area verde e di un parcheggio e la costruzione di servizi igienici e piccoli ricoveri attrezzi.

Per poter partecipare al bando è necessario essere maggiorenni, risiedere a Mondovì da almeno due anni, non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e non trovarsi nell’impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’assegnazione avverrà tenendo conto dell’età dei richiedenti (dando precedenza ai più anziani), del numero dei componenti del nucleo familiare e dell’eventuale presenza di soggetti disabili all’interno dello stesso. Nella graduatoria di assegnazione verranno, inoltre, privilegiati coloro che non possiedono appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio di Mondovì. Gli orti verranno riassegnati ogni cinque anni, dando precedenza agli assegnatari che, al termine del quinquennio, abbiano dimostrato impegno e correttezza nella conduzione del fondo. Eventuali appezzamenti oggetto di rinuncia o revoca della concessione nell’intervallo tra due bandi verranno riassegnati per il periodo residuo, fino alla scadenza quinquennale.

Il canone annuo iniziale, comprensivo della fornitura di acqua ed energia elettrica, di inerbimento e periodico taglio dell’erba nelle aree comuni, della manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, è fissato in euro 75 per le aree di 60 metri quadri e in euro 50 per le aree di 30. Eventuali variazioni delle tariffe verranno comunicate agli assegnatari in anticipo rispetto alla scadenza del versamento.

"Con gli orti urbani – dichiara il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano – si concretizza un altro punto del programma amministrativo: essi rappresentano un nuovo servizio a disposizione dei monregalesi, nato anche al fine di promuovere buone pratiche alimentari e fornire un concreto supporto alle famiglie. Si tratterà di uno spazio verde di proprietà comunale “gestito” dai cittadini: nelle città in cui sono già stati realizzati, gli orti urbani hanno dato risultati virtuosi, dalla riscoperta del valore della terra alla cooperazione tra cittadini, fino, ovviamente, al consumo di ortaggi freschi e a km zero di produzione propria. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione del progetto, dal consigliere comunale delegato all’Agricoltura, Maria Cristina Gasco, agli Uffici comunali competenti".