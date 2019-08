Volanti della Polizia a Confreria: controllo su un furgone sospetto

Un semplice controllo effettuato su un furgone sospetto sulla base di una segnalazione giunta da privati. Così dagli uffici della Questura si giustifica l’intervento che negli scorsi minuti ha portato diverse volanti della Squadra Mobile a concentrarsi nella frazione Confreria del capoluogo provinciale, in una zona a poca distanza dalla sede della nota pizzeria Al Pepito.

La verifica – si fa sapere – non ha dato luogo a particolari evidenze.



Dalla stessa Questura intanto si attendono per le prossime ore gli esiti di un’importante operazione condotta nell’ambito del contrasto alla diffusione degli stupefacenti.