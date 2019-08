Saluzzo, cortili piemontesi, cortili di città, di piccoli borghi, diventano oggetto di un concorso fotografico

L’associazione “Arte, Terra e Cielo”, che gestisce Villa Belvedere Radicati, lancia il concorso fotografico ”I Cortili Piemontesi” che ha per oggetto i cortili piemontesi, cortili di città, di piccoli borghi, di campagna e di montagna.

Gli scatti dovranno essere espressione di vita e, al tempo stesso, di architettura tipica dei cortili delle case in Piemonte.

Sarà premiata la capacità di cogliere momenti quotidiani, di mestieri e di giochi ambientati negli spazi dei cortili ma anche foto del cortile stesso con gli elementi che lo arredano e lo raccontano.

Iscriversi al concorso costa 10 euro per un minimo di 1 foto e un massimo di 5 foto. l'importo è da versare tramite bonifico bancario o direttamente negli studi fotografici indicati nell’articolo.

Il costo di iscrizione permette anche di ottenere la tessera annuale dell’Associazione “Arte, Terra e Cielo” che verrà consegnata il giorno della premiazione.

Le foto possono essere sia in bianco e nero che a colori e non sono ammesse fotografie ritoccate, dice il regolamento del concorso.

Le immagini che non verranno restituite, dovranno essere stampate su carta fotografica in formato: 20x 30 cm; 20x27 cm; 18x30 cm. Eventuali didascalie o descrizioni dovranno essere riportate in un file a parte eventualmente da allegare al resto della documentazione inviata.

Estremi per il versamento: UBI BANCA filiale di Saluzzo Codice IBAN: IT 58 F 03111 46770 000000001199. L’iscrizione al concorso e la consegna sono possibili fino al 29 settembre. Il materiale giunto oltre tale data non sarà ammesso al concorso. Le fotografie stampate con modulo di iscrizione e ricevuta di pagamento devono essere inviate all’indirizzo: Mussetto Giuliana, via Antica Torino,6 - 12037 Saluzzo (CN) cell. 3334414980.

Altrimenti è possibile consegnarle presso gli studi fotografici di seguito elencati, dove si possono anche stampare. Fotolaboratorio Italia, Corso Italia n°31 Saluzzo e-mail: fotolabitalia@gmail.com tel. 0175 41025 - Le foto, Piazza Cavour 31, Saluzzo e-mail: beppe.lf@alice.it tel. 0175 249287; - Immagine Saluzzo – Corso Italia 35/A, Saluzzo e-mail: immaginesaluzzo@gmail.com tel. 0175 43343.

La giuria del Concorso sarà formata da: Giovanni Callari per Fotolaboratorio Italia, Beppe Lo Faso per Le Foto, Davide Tolis per Immagine Saluzzo.

I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati sul sito nell’apposita sezione dedicata al concorso entro il 6 ottobre e la cerimonia di premiazione si svolgerà il 13 ottobre alle 16 a Villa Belvedere Radicati e ai vincitori verranno offerti premi dagli studi fotografici saluzzesi. Tutte le foto verranno esposte.