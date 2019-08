L'oroscopo di Corinne. Cosa dicono per noi le stelle

ARIETE : Forse speravate in una maggiore magnanimità umana e stellare che sta tardando ad arrivare ma non abbacchiatevi ed approfittate del trigono di Giove per dare un input alla quotidianità, scacco matto agli avversari e concretizzare ciò che sta maggiormente a cuore… Diverse cose infatti prossimamente piglieranno una piega diversa e una novella vi rallegrerà malgrado subentrino corrucci per un malatino, discussioni in famiglia e disturbetti da curare. Festina domenicale.

TORO: Dopo aver esaurito il clima vacanziero ricomincerete a sgobbare anche per sistemare faccende che qualcheduno ha scompigliato… In ambito amoroso, materiale, domestico o confidenziale vi aspettano due sorpresine: una piacevolissima, l’altra impensata o conturbante mentre una chiamata, un ritrovo o una performance vi confonderà. Per i più briosi e spiritosi invece il divertimento sarà garantito! Rischio di spaccare o smarrire oggetti per disattenzione.

GEMELLI: Giove birichino, ci ficca lo zampino, ponendo taluni nativi in uno stato di agitazione tale dall’andare nel pallone quantunque talune faccende non funzionassero alla perfezione… Ma ben presto vi ripiglierete assaporando attimi tanto fuggenti quanto gaudenti atti a compensare le precedenti note stridenti. Notiziola da divulgare, incontri speciali, innovazioni, visite od emozioni costelleranno una settimana veramente fremente… Occhio alle indigestioni!

CANCRO: Siate ottimisti perché la positività e la pace interiore scaldano sia l’anima che il cuore… Malgrado ci sia chi vi fa arrabbiare fate spallucce e pensate a ciò che di carino vi aspetta dietro l’angolino… Ciononostante una baruffetta lambirà qualche coppietta, una persona amareggerà, una posteriore spalleggerà, un versamento cruccerà e un acquisto non appagherà. Anziani a cui recar visita o bimbetto od animaletto da vezzeggiare. Combini mangerecci o trepidazioni per un evento.

LEONE: Chiuderete il mese con un pizzico di agitazione riguardo faccende che non sapete qual piega possano prendere e la cui soluzione dipende sia da voi che da terzi… Ma siate fiduciosi perché ogni pedina andrà al posto giusto: basta solo aspettare e smetterla di bofonchiare. Coltivate un’amicizia e a titolo precauzionale girate alla larga da fugaci tentazioni. Accettate altresì un invito godereccio o mangereccio. Clima teso in casa e più sereno fuori…Serate allegrotte.

VERGINE: Stavolta la cocciutaggine e la tenacia verranno premiate: non abbacchiatevi quindi nel denotare ritardi e contrattempi perché, dopo tiritere, solfe e giornate “nere”, riuscirete in un intento, alla faccia di chi avrebbe supposto il contrario! Abbiate altresì un occhio di riguardo per la salute, effettuate degli esami, coordinatevi in casa e sul lavoro, rilassatevi e, se possibile, divertitevi. Un buffo corteggiamento sorprenderà le donzelle di giovane età… Pancino disturbato.

BILANCIA: Per superare un attimino di impasse appellatevi alle celate risorse e fate pulizia intorno a voi dove regnano la gelosia e l’ipocrisia…Un tipo non la conterà giusta, una persona dalla crapa dura darà filo da torcere, dei parenti impensieriranno e una eventuale profferta puzzerà di bruciato o trarrà in inganno… Contatti con amministratori, dottori, enti pubblici o privati, alternati ad ovazioni per chi partecipa ad eventuali gare. Notizie o sorprese sia da vicino che da lontano.

SCORPIONE: Apparirete nervosi, scorbutici, irritabili, pronti a scattare per un nonnulla e scarsamente disposti al dialogo soprattutto se avete l’impressione che taluni interlocutori piglino per i fondelli… Le stramberie abbonderanno e qualcheduno contesterà i vostri proponimenti ma poi, grazie ad una delucidazione o ad un dialogo aperto, l’animo si rasserenerà… Contiguità con picchiatelli, entrata di soldini intervallata ad una spesa inusitata. Adesione a simpatiche manifestazioni.

SAGITTARIO: Non si è mai troppo grandi per giocherellare e viaggiare sulle ali della fantasia anche se la realtà può spesso amareggiare come accadrà ai più ingenui… Una rivincita ve la piglierete malgrado il fato vi ponga dinanzi ad un problemino da risolvere prestino, una noia casalinga, sentimentale o materiale. Lavoretti da smaltire, iniziare od ultimare nell’abitazione. In caso di maltempo evitate scarpinate in luoghi impervi o posticipate eventuali spostamenti.

CAPRICORNO : Si profila una fase caotica durante la quale muovere passi falsi è più facile di quanto possa sembrare… ragion per cui meditate e non buttatevi in imprese dall’esito incerto. Fattibili pure dei bisticci o malintesi col partner e dei magoni per qualcosina che dovrete obbligatoriamente fare. Un fuori porta, una allegra serata o l’adesione ad una sagra o spettacolino rinvigorirà e sollazzerà a patto di non esagerare col bere e col mangiare. Sbalzi di umore e di pressione.

ACQUARIO: Essendo gli equivoci a portata di giornata siate molto espliciti nel parlare affinché un fraintendimento non sciupi un rapporto interpersonale e se state attendendo una chiamata o un responso sappiate che arriverà… Imparate inoltre ad amarvi, coccolarvi senza permettere a chicchessia di prendersi gioco di voi… Il morale andrà incontro ad impennate ed un vago senso di disagio colpirà a tradimento. Gonfiori addominali o calo di energie. Vincite per chi gioca.

PESCI: Di riffa o di raffa vi barcamenerete e, malgrado ci sia chi tenta di farvi perdere le staffe, grazie all’innata diplomazia riequilibrerete ciò che si era compromesso o squilibrato… Parecchi pensieri affollano la mente ma il supporto di un’amica o semplicemente lo sfogarvi con chi sa capirvi risulterà un’ottima panacea… Ugge per pratiche e consulenti a cui chiedere pareri. Nel weekend regalatevi un diversivo o fate un giretto al fine di distendere i nervetti.