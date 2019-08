Piccoli amici in cerca di una seconda occasione

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino. Aiutate i nostri ospiti: se non potete adottarli, portategli cibo, cucce, coperte, farmaci, antiparassitari, traversine... grazie!



Vi presentiamo i nostri bellissimi felini: questo gattino bianco e nero ha circa tre mesi, è stato trovato a Montà d’Alba. Molto simpatico e giocherellone, cerca casa!

5 Gattini sono stati trovati a Sommariva Perno: 4 femmine e un maschietto, hanno circa 2 mesi e sono in cerca di una famiglia. Obbligo di futura sterilizzazione.

È stato trovato ad Alba, gatto nero di circa 1 anno, sterilizzato, con un ernia ombelicale che gli è subito stata asportata. Ora sta bene, è dolcissimo e coccoloni, cerca una famiglia, venite a conoscerlo, ve ne innamorerete!



Adesso passiamo ai nostri amici cani: Otto è un cucciolo di circa 5 mesi, trovato ad Alba senza microchip, aveva una brutta dermatite ma dopo le nostre cure sta finalmente bene ed è pronto per essere adottato da una bella famiglia. No box, no catena!

Loro sono mamma e figlio, Moro e Mara, sono arrivati in canile il mese scorso a causa dei problemi di salute del proprietario. Sono sempre stati insieme, non sono più giovanissimi: Mara purtroppo è cieca e l’unico punto di riferimento che ha è suo figlio Moro. Sarebbe bellissimo trovare una famiglia che potesse accoglierli insieme, sono molto tranquilli, perfetti anche per persone anziane… no box, no catena.

Ed ecco a voi Pablo… ha visto andare via tutti i suoi compagni di box… infatti dicono che porti fortuna perché tutti i cani messi in box con lui dopo poche settimane trovano una famiglia. La prossima settimana andrà via anche l’ultimo dei suoi amici… lui sta aspettando il suo turno da più di 1 anno! È un cane dolcissimo e giovane, non è invisibile! Chiamate per lui, vedrete che porterà fortuna anche a voi…

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697