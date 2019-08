Beppe Ghisolfi ospite della trasmissione di RaiTre "Agorà Estate"

Nuova importante apparizione televisiva per Beppe Ghisolfi, vicepresidente del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, che nella mattinata di lunedì 26 agosto sarà ospite in studio a Roma per la trasmissione di RaiTre "Agorà Estate".

Il banchiere scrittore interverrà alle ore 8, interpellato sui temi dell’attualità politica ed economica, dalla crisi di governo alla difficile manovra economica che il prossimo esecutivo sarà chiamato a varare.

Ghisolfi, autore della fortunata pubblicazione “Lessico finanziario" (Editore Aragno), viene interpellato frequentemente da programmi nazionali Rai, Mediaset, da La7 e da numerose emittenti locali.