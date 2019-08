Bra, un’originale segnaletica stradale per il Museo della Bicicletta

A Bra è arrivata una nuova segnaletica stradale. Riguarda il Museo della Bicicletta. È stata realizzata, affinché non passi inosservata l’esistenza e la possibilità di visitare una testimonianza storica del mezzo a pedali.



A darne comunicazione il cavaliere Luciano Cravero, presidente e ideatore della permanente: “Vorrei ringraziare il Comune per il permesso di mettere un cartello dell’indicazione per il Museo della Bicicletta e il Grande Ufficiale Giuseppe Piumatti per aver concesso lo spazio su cui sorge, in prossimità della Bra Servizi. Il mio omaggio ai fratellli Bergese per il cartello, ai fratelli Panero per il palo, oltre ai due soci del Museo, cavalier Stefano Milanesio e cavalier Giovanni Barbero, per il lavoro di ampliamento del cartello”.



Ringraziano anche cittadini e turisti per quello che è un vero e proprio totem. Il pannello servirà ad indirizzare un più vasto pubblico verso il complesso museale di corso Monviso 25, dove sono conservati cimeli che parlano del ciclismo di tutti i tempi.



“Sono molto soddisfatto - conclude Cravero -, perché trovo sempre dei volontari e dei soci che mi aiutano a migliorare la struttura dell’allestimento. Se qualcuno vuole collaborare non ha che da farsi avanti, c’è posto per tutti. Grazie al contributo dei soci e alla campagna di tesseramento, il Museo potrà godere di lunga vita. In questo senso, sono già in programma tante iniziative, a partire dal pranzo sociale che riunirà soci, famigliari e appassionati delle due ruote”.



Segnatevi la data: 10 novembre 2019. E anche il telefono a cui poter chiedere tutte le informazioni: 333/6567315.