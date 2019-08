Dopo i temporali riecco il bel tempo: inizio di settimana all’insegna del sole

Coerente al dato di estrema variabilità che ha connotato la stagione primaverile prima e quella estiva adesso, i pesanti fenomeni temporaleschi appena abbattutisi con ingenti danni anche nella nostra provincia sembrano voler lasciare finalmente spazio al bel tempo proprio del periodo.



A dirlo le previsioni elaborate per la giornata di domani, domenica 25 agosto, e per i primi giorni della settimana alle porte, l’ultima di agosto, secondo le quali il minimo depressionario in quota che ha stazionato sul Tirreno per alcuni giorni, provocando le recenti condizioni di instabilità, sta per lasciare il posto a un promontorio anticiclonico che garantirà una parentesi di tempo stabile con giornate soleggiate e calde.





DOMENICA 25 AGOSTO

Per domani in particolare, domenica 25 agosto, sono previsti temporanei addensamenti a bassa quota nella mattinata, in diradamento con condizioni ovunque soleggiate. Nel pomeriggio si attendono annuvolamenti cumuliformi, maggiormente estesi sui rilievi. Precipitazioni limitate a locali rovesci sui rilievi nelle ore pomeridiane.

Sul fronte temperature si segnalano minime in lieve aumento (15/19° C in pianura e bassa collina; 13/17 C tra 500 e 1000 metri; 11/14 C tra 1000 e 1500 metri) e massime in aumento (25/29° C in pianura e bassa collina; 23/27 C tra 500 e 1000 metri; 19/24 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 3800-4000 metri nelle ore centrali.

LUNEDÌ 26 AGOSTO

Per lunedì sono previsti cielo soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie (15/19 C in pianura e bassa collina; 12/16 C tra 500 e 1000 metri; 10/14 C tra 1000 e 1500 metri) e massime in aumento e che torneranno a superare i 30° C (27/32 C in pianura e bassa collina; 24/28 C tra 500 e 1000 metri; 21/25 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4000 metri nelle ore centrali.



MARTEDÌ 27 AGOSTO

Per martedì è previsto cielo soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni ancora assenti e temperature stazionarie sui livelli della giornata precedente.



LA TENDENZA A MEDIO TERMINE

Non si attendono lunghe fasi soleggiate e molto calde. Probabile invece un ritorno alla variabilità con alcuni passaggi perturbati tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre. Temperature intorno alla media del periodo, solo temporaneamente inferiori.