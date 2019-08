Garessio e la bellezza del suo borgo medievale: successo per le visite guidate promosse dal Comune

"Ho pensato di proporre questa iniziativa per avvicinare i villeggianti e i residenti alle unicità del borgo medievale" : con queste parole Paola Carrara , assessore comunale di Garessio, ha commentato il duplice appuntamento ideato dall'amministrazione cittadina, andato in scena domenica 11 e 18 agosto.

Si è trattato, nello specifico, di due visite guidate domenicali per le vie del borgo Maggiore, che hanno dato un segnale di quanto sia grande la voglia di conoscere le bellezze e la storia della parte più antica della cittadina valtanarina.

"Spesso - ha aggiunto Carrara - diamo per scontata la bellezza che ci circonda. Mi piaceva l'idea di una passeggiata nella storia e nel nostro passato. La numerosa partecipazione a entrambe le visite dimostra che l'interesse per il nostro paese è vivo e che questa è la strada giusta per alimentarlo ulteriormente".