Gruppo Storico del Saluzzese, una mostra fotografica ne celebra i primi trent’anni

Ultimi preparativi in vista dell’appuntamento di giovedì 29 agosto, quando alle ore 16, presso il Corridoio del Palazzo Municipale di Saluzzo, in via Macallé 9, verrà inaugurata la mostra che il Gruppo Storico del Saluzzese organizza col patrocinio del Comune e di Terres Monviso, per celebrare i trent’anni dalla sua fondazione.



La mostra rimarrà allestita fino al 26 settembre, con ingresso gratuito; la rassegna sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì al sabato negli orari di apertura di Palazzo Civico.



Al visitatore verrà proposta una galleria di immagini inedite, scattate nei luoghi più significativi della città e della sua storia. La mostra fotografica farà da preludio alla tradizionale Rievocazione storica, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre presso il parco Pietro Cullino.



Per informazioni scrivere a info@gruppostoricodelsaluzzese.it.