Nucetto: nuova fontana in muratura nell'area picnic "Le mura della miniera"

L'area picnic "Le mura della miniera", ubicata a Nucetto presso le ex cave della miniera di lignite in località Livrato, è stata recentemente impreziosita per mezzo dell'installazione di una nuova fontana in muratura, ideata e costruita dai volontari Pier Felice Gazzano e Ivo Genta e realizzata in gran parte con materiali di recupero ricavati delle macerie delle vecchie strutture della miniera.

"La fontana è stata molto apprezzata dai numerosi visitatori e avventori dell'area picnic - dichiara il sindaco di Nucetto, Enzo Dho -. Essa rappresenta la prosecuzione dei lavori, iniziati alcun anni or sono grazie all'intuizione del compianto Ivo Debernocchi, di riqualificazione e valorizzazione dell'intera area delle ex-cave, adatta sia ai giovani che alle famiglie e ai bambini, come testimoniato in particolar modo dall'affluenza durante il periodo estivo. È nostra intenzione proseguire in questa direzione, migliorandone la logistica e i servizi e sfruttando al meglio le opportunità che il nostro territorio ci offre".



In primavera erano stati portati a termine i lavori di costruzione di un locale con i servizi igienici e la posa di due barbecue, in modo da agevolare e rendere più sicura la sosta.