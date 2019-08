Trenta nuovi presidi (e altri 8 in arrivo) negli istituti comprensivi e superiori della Granda

La comunicazione è arrivata ieri dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha ufficializzato i nomi dei 206 dirigenti scolastici (su 238 posti disponibili) che dal 1° settembre saranno chiamati alla guida di altrettanti istituti comprensivi e scuole superiori in tutta la regione.



Di questi 30 saranno destinati alla Granda, dove altre 8 nomine sono sospese in ragione di rinunce intanto arrivate ad articolare una graduatoria basata sui punteggi ottenuti nel concorso nazionale e sull'ordine di preferenza espresso dai candidati rispetto alle sedi disponibili in 17 regioni italiane.

Una boccata d’ossigeno per il sistema provinciale della nostra provincia, che ormai da alcuni anni fa i conti con un diffuso sistema di reggenze: presidi chiamati a occuparsi di più istituti, spesso diversi per grado e distanti tra loro anche diverse decine di chilometri.



LE SCUOLE SUPERIORI

Diverse le novità di rilievo nell’ambito degli istituti superiori provinciali, dove sono attesi nuovi presidi al "Grandis" di Cuneo (nominata Milva Rinaudo), allo Scientifico "Cocito" di Alba (Anna Viarengo), al "Velso Mucci" di Bra (Gianluca Moretti), al "Baruffi" di Ceva (Mara Ferrero), al "Denina" di Saluzzo (Flavio Girodengo), all’"Ancina" di Fossano (Alessandra Pasquale) e al Liceo musicale "Bianchi" e Istituto per geometri "Virginio" di Cuneo (Carlo Garavagno).



ISTRUZIONE PER ADULTI

Novità anche per due centri di istruzione per adulti: al Cpia 2 Alba-Mondovì arriva Roberto Buongarzone, mentre il Cpia 6 Cuneo-Saluzzo è stato assegnato a Claudio Giraudo.



ISTITUTI COMPRENSIVI

Completano l’elenco le nomine effettuate negli istituti comprensivi, che riuniscono sotto un’unica dirigenza scuole dell’infanzia, prima e secondarie di primo grado.

Cuneo via Sobrero: Luca Calabrese;

Cuneo corso Soleri: Aurora Zitano;



Alba centro storico: Damiano Lupo;

Alba quartiere Mussotto: Raffaele Mandaradoni;

Alba quartiere Piave San Cassiano: Elena Maria Ciarli;



Bene Vagienna "Augusta Bagiennorum": Lorella Sartirano;

Boves "Antonio Vassallo": Olga Bertolino;

Bra 1: Claudia Camagna;

Cavallermaggiore: Simonetta Bogliotti;

Centallo-Villafalletto: Riccardo Rolle;

Cervasca: Elisa Casale Alloa;

Ceva "Momigliano": Marco Battella;

Chiusa Pesio-Peveragno: Rosanna Blandi;

Diano d’Alba: Gerlando Zuppardo Carratello

Dronero "Giolitti": Vilma Margherita Bertola;

Fossano A: Serena Balatresi,

Mondovì 1: Stefania Di Battista

Robilante: Renata Varrone;

Sanfront-Paesana: Maria Angela Aimone;

Santa Vittoria d'Alba "Bertero": Livia Pedretti;

Savigliano "Santarosa": Emanuela Bussi.