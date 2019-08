Saluzzo, conto alla rovescia per la Mostra della Meccanica Agricola e la festa di San Chiaffredo

Ultimi giorni di preparativi in vista della Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo. La 72ª edizione si inaugura tra una settimana, sabato 31 agosto, con una cerimonia in programma alle 11.30 al Foro Boario, per protrarsi fino al 2 settembre.

Saluzzo saluta l’estate con questa rassegna, storicamente un appuntamento di incontro e confronto per addetti del settore, ma anche tradizionale appuntamento cittadino nell’ambito dei festeggiamenti patronali, dove il grande pubblico si trova a conoscere macchinari di ogni genere e curiosare tra le ultime novità nel campo dell’agricoltura che guarda al futuro.

La Mostra da 11 anni si fregia del titolo di "Nazionale", a conferma della professionalità e dell’alto livello degli espositori. Sono 35mila i mq espositivi dell’area e 500 gli stand di questa edizione.

Verranno riproposti momenti di approfondimento attraverso convegni e tavole rotonde con le Associazioni di settore e con Uncem che presenterà un momento di incontro.

Il via alla manifestazione con Coldiretti. Sarà il presidente regionale Roberto Moncalvo a incontrare Marco Protopapa, neo assessore della Regione Piemonte a Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca. Si parlerà dello stato dell’arte della frutticoltura – prezzi, filiera, commercializzazione – nella tavola rotonda dal titolo “Frutta, una filiera da ripensare”. Da confermare la partecipazione all’incontro del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“TERRES MONVISO. Le sfide della gestione delle risorse idriche”: questo il tema che UNCEM Piemonte tratterà nel tradizionale convegno del lunedì mattina. Marco Bussone offrirà uno spaccato sul tema invitando esperti e addetti ai lavori a parlarne al fine di creare un vivo e interessante confronto.

Per il 47° anno, in connubio con la grande fiera, si apre la Mostra Regionale della Frisona, con valutazioni e premiazioni delle varie categorie, accompagnati da momenti di degustazione di prodotti tipici locali. Accanto il 15° Junior Show Regionale.

Non manca anche quest'anno l’abbinamento con la Mostra dell’auto e della moto, alla 20ª edizione, che verrà allestita nel centro cittadino sotto l’Ala di Ferro.

Anche la Festa Patronale offre al pubblico serata di musica e spettacoli, a partire da un ospite d’eccezione: giovedì 29 agosto arrivano a Saluzzo Moreno il Biondo e l’orchestra Grande Evento, che porteranno l’allegria e il divertimento del Ballo Liscio sul rialzo di Piazza Garibaldi, il palcoscenico di tutte le serate.

E poi, una proposta rivolta ai giovani da parte della realtà associativa Aritmia Eventi, per portare divertimento ed una ventata di freschezza all’intera manifestazione e al pubblico giovane del mondo produttivo locale.

Si riconfermano inoltre la Festa delle Corali sabato 31 agosto e le serate danzanti, che trasformeranno la città in una grande pista da ballo.

Il gran finale di martedì 3 settembre con lo spettacolo pirotecnico, offerto dalla Fondazione Bertoni, per dare l’“arrivederci” all’estate e il benvenuto al Settembre Saluzzese.

Orari: sabato 31 agosto - dalle 8 alle 20; domenica 1 settembre dalle 8 alle 20; lunedì 2 settembre dalle 8 alle 16.

IL PROGRAMMA COMPLETO della MOSTRA

VENERDI’ 30 AGOSTO

Ore 14/18 • Foro Boario arrivo e sistemazione animali per la 47a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 15aJunior Show Regionale

SABATO 31 AGOSTO

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 7.30/12 • Arrivo e sistemazione animali per la 47a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 15a Junior Show Regionale

Ore 9.45 • Convegno Coldiretti: “FRUTTA, UNA FILIERA DA RIPENSARE”

Ore 11.30 • Inaugurazione della 72a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo - 11a edizione nazionale con taglio del nastro alla presenza delle autorità.

Ore 16 • Ala di Ferro di Piazza Cavour, apertura 20° Salone Auto e Moto

Ore 20 • Chiusura fiera

DOMENICA 1° SETTEMBRE

Tutto il giorno • Ala di Ferro di Piazza Cavour, 20° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 14.30/16.30 • Mostra Regionale valutazione categorie Manze e Giovenche – finali

Ore 17 • 14ª Junior Show Regionale (gara di conduzione e giudizio)

Ore 20 • Chiusura fiera

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE

Tutto il giorno • Nel centro cittadino, tradizionale Fiera di San Chiaffredo, organizzata dal Comune di Saluzzo. Info Polizia Municipale (tel. 0175/211325)

Tutto il giorno • Ala di Ferro di Piazza Cavour, 20° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 8.30/12 • Mostra Regionale valutazione categoria Vacche -finali

Ore 12 • Cerimonia di Premiazione Junior Show e Mostra Regionale

Ore 9.30 • Convegno in collaborazione con UNCEM: “TERRES MONVISO, Le sfide della gestione delle risorse idriche”

Ore 16 • Chiusura fiera

SALONE AUTO MOTO

20ª edizione - Ala di Ferro - Piazza Cavour Saluzzo

date e orari:

- sabato 31 agosto: dalle ore 16,00

- domenica 1 settembre: tutto il giorno

- lunedì 2 settembre: tutto in giorno in concomitanza con la Fiera di S. Chiaffredo

- 20 spazi espositivi / 11 concessionarie locali differenti

Informazioni: Fondazione Amleto Bertoni tel: 0175 43527 / Fax +39 0175 42427

info@fondazionebertoni.it. Ingresso libero a tutti gli eventi