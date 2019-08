Domani, la tradizionale camminata dell’Azione Cattolica di Saluzzo in cima al Viso Mozzo

E’ proposta anche quest'anno, per la 29° volta, dall'Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo, la tradizionale camminata in cima al Viso Mozzo, splendida vetta da cui ammirare il Monviso in posizione privilegiata.

L'appuntamento è per domani , domenica 25 agosto e celebrerà l'anniversario della posa della Croce sul Viso Mozzo il 31 agosto del 1991 in onore di Pier Giorgio Frassati, “giovane moderno, sportivo, amante della montagna, modello di carità discreta e gioia contagiosa” commenta il presidente diocesano di AC Sergio Gerardi.

“L'equipe diocesana ha lavorato molto per organizzare al meglio questo appuntamento, rivolto a tutti, ma in particolare ai giovani amanti della montagna per trascorrere una giornata in amicizia, tra splendidi paesaggi, condividendo la fatica della salita e la bellezza della vetta. Vorremmo che questo diventasse un appuntamento fisso nelle estati saluzzesi".

Il programma prevede il ritrovo alle 7 domani mattina al Pian del Re per la partenza verso il Viso Mozzo. Non occorre prenotare basta trovarsi direttamente.

Alla 11, la Santa Messa celebrata da don Carlo Rua.

Alle 12 pranzo in autonomia al sacco o al rifugio Quintino Sella ( prenotare autonomamente).

Nel pomeriggio discesa al Pian del Re. In caso di maltempo la camminata sarà annullata.

Informazioni: tel. 338 7197381 Davide Debernardi e Ceciclia Gerardi: 345 6387730.

Altre info e aggiornamenti sulla pagina facebook dell’Azione Cattolica Saluzzo.