Il sindaco di Narzole Gregorio in 'piemontese' regala la Costituzione ai 18enni e lancia la festa di San Bernardo

Il sindaco di Narzole Federico Gregorio ha scelto il dialetto per regalare la Costituzione Italiana ai 18enni e per il lancio della Festa di San Bernardo nel suo paese. Un modo non così consueto di restare legato alle tradizioni ed alle radici che sempre di più anche nei piccoli paesi stanno scomparendo.

La COSTITUSSION për ij 18 AGN dij fieuj e la FESTA dël PIEMONT



Për ël 4° ann ëd fila, ënt un-a dël dimìniche pì 'mportante për la nòsta Comunità ëndoa as célebra 'l Patron San Bernard, faroma 'l cadò dla Costitussion aj nòsti fieuj dël 2001. Na sirimònia 'ncaminà dël 2016 ën Sala Consiliar, peu trasferìa al "Salon dël Conferense" për cèir motiv dë spassio e che st'ann, vist ël chërsi dla manifestassion (e parèj sper për l'avnì), a sarà ospità 'nt la magnìfica curnis dla Piassëtta San Pàul. Come da tradission a sarà na sirimònia sempia, sempe 'nfòra da retòriche anacronìstiche e, pì che tut, gnun-e lession moraj. La sirimònia dë st'ann a sarà particolarment anciarmanta da già che nòsta Comun-a a darà 'l bin ëvnù ën cost contest al “Drapò” ufissial dla “Festa dël Piemont” ch'a starà 'nt ël nòstr pais për n'ann. Ën costa edission a-i sarà cò na circostansa ùnica 'nt sò géner: na lession ëd lenga piemontèisa, con esponent e professor dël mond dla Coltura Piemontèisa ch'an parleran, bele 'n piemontèis, ëd nòst Piemont, dla Costitussion e dij valor dla nòsta tèra. Na dimìnica decisament diferenta, rica d'istitussion, tradission, folclor e coltura. Un ringrassiament ai tanti ch'a l'han giutà për cost prim apontament dla Festa dël Piemont e per j'ati apontament ch'a mniran ënt ël cors ëd l'ann. Bon Compleann, giovo narsolin; ës voghima Dimìnica!



A Narzole per Domenica 25 agosto è tutto pronto per la consegna della costituzione italiana ai coscritti narzolesi del 2001 e l'arrivo del Drapò che rimarrà nel Comune langarolo per un anno. Singolare e curiosa la comunicazione del Sindaco Federico Gregorio con la pubblicazione di un post in doppia lingua, Italiano e Piemontese, che richiama alla manifestazione:



“La COSTITUZIONE per il 18° COMPLEANNO dei ragazzi e la FESTA del PIEMONT



Per il 4° anno consecutivo, in una delle domeniche più importanti per la nostra Comunità durante la quale si celebra il Patrono San Bernardo, consegneremo la Costituzione ai nostri ragazzi del 2001. Una cerimonia iniziata nel 2016 in Sala Consigliare, poi trasferita al "Salone delle Conferenze" per ovvi motivi di spazio e che quest'anno, visto il crescere della manifestazione (e così mi auguro per il futuro), sarà ospitata nella splendida cornice della Piazzetta San Paolo. Come da tradizione sarà una cerimonia sobria, sempre lontana da retoriche anacronistiche e, soprattutto, nessuna lezione morale. La cerimonia di quest'anno sarà particolarmente suggestiva poiché il nostro Comune accoglierà in questo contesto il “Drapò” ufficiale della “Festa dël Piemont” che rimarrà nel nostro paese per un anno. Nel corso di questa edizione si terrà anche un evento unico nel suo genere: una lezione di lingua piemontese, con esponenti e docenti del mondo della Cultura Piemontese che ci parleranno, anche in piemotese, del nostro Piemonte, della Costituzione e dei valori della nostra terra. Una domenica decisamente diversa, ricca di istituzioni, tradizione, folclore e cultura. Un Grazie ai tanti che hanno collaborato per questo primo appuntamento della Festa del Piemonte e per gli altri appuntamenti che seguiranno nel corso dell'anno. Buon Compleanno, giovani narzolini; ci si vede Domenica!”



----------



Narzole, Festa del Piemonte

Domenica 25 Agosto 2019



Piazzetta San Paolo

(in caso di pioggia Salone Conferenze di Casa Balocco)



Ore 9,30

“Passaggio di consegna del Drapò del Piemonte” dal Comune di Noasca al Comune di Narzole per la 52a Edizione della “FESTA del PIEMONTE”



Ore 10,00

Consegna della “Costituzione Italiana” alla Classe 2001



Ore 11,00

Celebrazione Solenne della SANTA MESSA in Onore del Patrono San Bernardo e PROCESSIONE per le vie del paese e benedizione del Drapò del Piemonte



Ore 13,00

Pranzo dell’Amicizia presso il Ristorante “Fricandò” (prenotazioni al 3381553474 Valter)



Ore 16,00

Musica & Balli folkloristici della tradizione piemontese con il Gruppo Folkloristico “CANALENSIS BRANDO”

Piazza Vittorio Emanuele II



Si ringrazia per la collaborazione alla Manifestazione della Festa del Piemonte 2019 la ProLoco di Narzole, la Filarmonica Narzolese, l’Associazione NarzolE20 e tutti i Volontari che hanno contribuito.



------



Narsòle, Festa dël Piemont

Dimìnica 25 d'agost 2019



Piassëtta San Pàul

(an cas ëd pieuva Salon Conferense 'd Ca Balòch)



Ore 9,30

“Passage 'd consëgna dël Drapò dël Piemont” da la Comun-a 'd Noasca a la Comun-a 'd Narsòle për la “FESTA dël PIEMONT” ch' a fa 52.



Ore 10,00

Consëgna dla “Costitussion Italian-a” aj Coscrit dël 2001



Ore 11,00

Celebrassion Solen dla SANTA MËSSA n' Onor dël Patron San Bernard e PROCESSION për ël vie dël pais e benedission dël Drapò dël Piemont





Ore 13,00

Disné dl’Amicissia al Ristorant “Fricandò” (prenotassion al 3381553474 Valter)



Ore 16,00

Mùsica & Baj folklorìstich dla tradission piemontèisa con ël Grup Folklorìstich “CANALENSIS BRANDO”

Piassa Vitòrio Emanuel II



As ringrassìa për la colaborassion a la Manifestassion dla Festa dël Piemont 2019 la ProLoco 'd Narsòle, la Filarmonica Narzolese, l’Associassion NarzolE20 e tuti ij Volontari ch'a l'han da na man.