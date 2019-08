Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove ricette di Fata Zucchina: gazpacho di melone

Un antipasto fresco e veloce che contiene tutti gli ingredienti contro la ritenzione idrica

Mettiamo la frutta all’interno dei pasti, soprattutto di quelli estivi! sfatiamo infatti il falso mito che la frutta vada mangiata lontano dai pasti. Il melone è perfetto da questo punto di vista poiché si presta a essere interpretato in diverse ricette fresche e gustose come questo gazpacho veloce! “IN CUCINA FUNZIONA COME NELLE OPERE D’ARTE:

NON SI APPREZZA DAVVERO UN PIATTO FINCHE’ NON SI CONOSCE L’INTENZIONE CHE LO HA FATTO NASCERE" Un antipasto fresco e veloce che contiene tutti gli ingredienti contro la ritenzione idrica: la vitamina C del melone, il potassio e le proprietà drenanti del cetriolo, quelle diuretiche della cipolla e quelle antigonfiore della menta. Il tutto in un pre-pasto fresco e completo, ideale per stimolare l’appetito...e la tintarella: il GAZPACHO DI MELONE di Fata Zucchina! Di seguito le schede della ricetta:

