Ospedale Santa Croce risorsa preziosa: un ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto di Urologia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Gentile direttore,

voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale e ai medici del reparto Urologia dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, per l'alta professionalità che dimostrano e per l'attenzione verso le persone dei malati.

Io sono loro molto grato e riconoscente. La salute è un bene prezioso. Chi si mette nelle mani dei medici e dei paramedici per essere aiutato, desidera sentirsi sicuro e accudito e vivere quel momento così delicato della propria vita con la certezza di essere curato nel migliore dei modi.

Il nostro territorio ha ben ragione di essere orgoglioso di un polo sanitario di eccellenza che opera efficacemente, e che, insieme a tante altre strutture, porta in alto il nome della medicina italiana.

Franco Valla,

Bombonina