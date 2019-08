Mondovì: numeri eccellenti per il "Cantiere di lavoro"

Bilancio positivo per il "Cantiere di lavoro" a Mondovì, progetto approvato dalla Giunta comunale e volto a consentire a quattro cittadini disoccupati, residenti sul territorio municipale, di svolgere un'attività lavorativa per un periodo semestrale (130 giornate lavorative con orario pieno di 35 ore settimanali).

Il "Cantiere di lavoro" è iniziato il 31 ottobre scorso e si è concluso in data 9 maggio 2019, per complessive 495 giornate di lavoro; la spesa complessiva sostenuta per l'indennità giornaliera ammonta a 16.953,75 euro, di cui 10.172,25 a carico della Regione Piemonte e 6.781,50 a carico del Comune.