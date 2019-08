Un caffè con Aido: la matita di Danilo Paparelli per una simpatica iniziativa di sensibilizzazione

Ancora una volta la continua ricerca per far riflettere con la possibilità di aderire al “dono” ha portato la Sezione Provinciale Aido di Cuneo a dar vita ad un progetto che, portando un sorriso, stimolerà un pensiero a chi è meno fortunato ed in lista d’attesa per un trapianto.



Grazie al genio creativo di un amico di sempre di Aido, Danilo Paparelli, e il supporto del Csv "Società Solidale" di Cuneo, in questi giorni di fine estate si sta completando la distribuzione di dispenser utili alla distribuzione di tovagliolini che ricorderanno la donazione di organi, tessuti e cellule con una simpatica mascotte.



Ed è così che sulle principali città della “Granda” in particolare Bra e Saluzzo, ma anche Alba, Bagnolo Piemonte, Boves, Ceva, Corneliano d’Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano, la disponibilità e collaborazione dei punti di ristoro, i bar in particolare, porterà con un caffè anche un’occasione per un pensiero di far del bene. Perché a far del bene con Aido si sta bene!