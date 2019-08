Addio a storica commerciante del Gallo, lutto a Grinzane Cavour e Serralunga d'Alba

"Una perdita che lascia un grande vuoto all’interno dell’intera nostra comunità e dell’associazione commercianti del Gallo, cui per lunghi anni Margherita ha assicurato una presenza costante e propositiva, contribuendo fattivamente all’organizzazione di numerose iniziative. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia Veglio, stringendoci al loro dolore insieme a tutto il paese".



Così il sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau ricorda Margherita Troia in Veglio, mancata ieri a 68 anni presso la propria abitazione, per l’improvviso acuirsi di un male che l’aveva purtroppo colpita da tempo.



Margherita Troia fu un’attiva commerciante della vivace frazione di Grinzane, dove per oltre 35 anni ha gestito una bottega di generi alimentari e prodotti tipici. Un lavoro che affiancò all’impegno in famiglia – insieme al marito Giuseppe Veglio la piangono i figli Fulvio, con la nuora Daniela, e Cristiano – e nella conduzione di Cascina Bruni, storica e prestigiosa cantina con sede nella vicina Serralunga d’Alba.



La recita del rosario in suo ricordo è prevista per questa sera, domenica 25 agosto, alle 20.30 presso Cascina Bruni (località Bruni 6 a Serralunga d'Alba) e domani, lunedì 26, alla stessa ora presso la parrocchiale di M. V. Immacolata in frazione Gallo di Grinzane Cavour, dove nella mattinata di martedì martedì 27 agosto, alle 10, sono previsti i funerali.