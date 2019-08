Boves, la "Cena del Ricetto" chiude i festeggiamenti della patronale di San Bartolomeo

Tutto pronto a Boves per l’appuntamento di punta della festa dedicata al patrono San Bartolomeo e della Sagra del Fagiolo.

Nella serata di domani, lunedì 26 agosto, il programma della festa prevede infatti la tradizionale "Cena del Ricetto", servita dalle ore 20 in piazza Italia e seguita alle 21,30 da una serata liscio con Marianna Lanteri.



Nel menu lardo su bruschetta di pane ai cereali, insalata di farro, tomino boscaiolo al forno, minestrone di fagioli, stracotto di Piemontese al forno con carote, bis di formaggi de "La Poiana" e "La capra con gli stivali", dolce di San Bartolomeo, acqua e vino.



Il costo è di 16 euro a persona, bambini fino a 4 anni gratis, 10 euro per i bambini dai 4 agli 8 anni. Prevendite presso Cartolibreria Giulia in piazza Italia, Edicola "Pensieri e parole" in piazza dell'Olmo oppure al numero di telefono 347/1802095.