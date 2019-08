"Sapori di Langa" a Clavesana: la neonata Pro loco al lavoro per la 26ª edizione

Come da tradizione, anche quest’anno, Clavesana ospiterà "Sapori di Langa", la manifestazione, giunta alla 26ª edizione, propone un viaggio fra cultura, gusto e tradizioni dell’antico borgo delle Langhe affacciato sul Tanaro.

L’evento, organizzato dalla neo-nata Pro Loco, propone una vasta scelta di appuntamenti. Di seguito alcuni dei più significativi.



Sabato 31 agosto si esordirà alle ore 20.30 con uno spettacolo di indubbio fascino, "Calcare la scena. Calanchi land art": luci, immagini e film proiettati sui calanchi su cui poggia Clavesana capoluogo.



La manifestazione entrerà nel vivo domenica 1° settembre con la fiera di artigianato e prodotti tipici che durerà per tutta la giornata, durante la quale si esibiranno gli artisti del “Teatro della Caduta”.

Sarà possibile assaporare i “Sapori di Langa” grazie alla proposta di street food presentata dalla Pro Loco e degustare i pregiati Vini Dogliani Docg dei produttori locali.

Non mancheranno gli intrattenimenti per i bambini mentre per gli amanti della natura ci sarà l’opportunità di scoprire lo splendido territorio clavesanese con la camminata organizzata dalla Cantina Clavesana.

Un richiamo alla tradizione sarà la ricerca simulata dei tartufi a cura dell’Associazione “Trifulau del Monregalese e del Cebano”.

La giornata si concluderà alle ore 21 con il falò in località Borra e la chiusura con l’esibizione finale degli artisti del “Teatro della Caduta".