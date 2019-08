Bra, il gruppo “Coloriamo la città” torna in azione: dopo Madonna dei Fiori si passa a pulire l'Oltreferrovia

Una promessa è una promessa. Avevamo lasciato il Gruppo di “Coloriamo la città” alla Madonna dei Fiori e lo ritroveremo puntuale sabato 31 agosto per una nuova azione di cittadinanza attiva.



L’appuntamento per tutti i volenterosi partecipanti è fissato alle ore 7.30 presso i giardini della stazione ferroviaria di Bra. Si andrà avanti con le opere di bonifica e pulizia fino alle ore 11 circa, questa volta nel quartiere Oltreferrovia.



L’appello è quello di intervenire numerosi per dividere il lavoro che riguarderà la rimessa a punto del muretto di cinta dell’asilo Montecatini, le aiuole di via Piumati e le panchine di viale Rimembranze.



La chiamata alle armi (nel caso di specie: guanti, ramazze, pennelli e vernici) sta facendo il tamtam sui social ed è rivolta anche ai gruppi di “A Cuore Aperto” e di “Clean up”. In ogni caso il messaggio per tutti è: usiamo maggiore impegno civico e rispettiamo l’ambiente in cui viviamo.