Bra, trasporto gratuito per la Novena della Madonna dei Fiori

Torna a Bra un servizio di trasporto gratuito che permette ai fedeli di raggiungere il santuario della “Madonna dei fiori” in occasione della tradizionale novena di preghiera che precede la Festa Patronale dell’8 settembre.

Il collegamento – quest’anno esteso su tutto l’arco della giornata - è attivo tutti i giorni a partire da venerdì 30 agosto e sino a sabato 7 settembre, a cui quest’anno si aggiunge anche il pomeriggio di lunedì 9 settembre, giorno nel quale si svolgerà la benedizione dei bambini e l’atteso lancio dei palloncini.



Durante i giorni feriali (da lunedì a venerdì) i fedeli potranno utilizzare il servizio della Linea 3 del Trasporto Pubblico Urbano (Movicentro Stazione FS – Madonna Fiori – San Matteo) che sarà gratuito, già fin dal mattino, per l’accesso alle funzioni religiose presso il Santuario della Madonna dei Fiori.



Nei giorni festivi sarà invece attivata una corsa speciale, con partenza dal Movicentro. In particolare, sabato 31 agosto e sabato 7 settembre il bus partirà alle 15.35 (celebrazione ore 16), con ritorno a fine funzione, mentre domenica 1° settembre la corsa partirà alle 14.35 (celebrazione ore 15.30), con rientro al termine della celebrazione, sempre dal Movicentro.



Per maggiori informazioni sul servizio, realizzato a cura dell'Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172.438291.