Ceva: tutto pronto per il Convegno Ferroviario delle Alpi Liguri

Il Comitato Treno Alpi Liguri organizza per domenica 22 settembre il 1° Convegno Ferroviario delle Alpi Liguri, a Ceva.

La finalità del Convegno è di raccogliere e sintetizzare argomentazioni e valutazioni sulle ferrovie della regione ligure alpina (Ceva-Mondovì-Cuneo-Ventimiglia-Savona-Ceva-Ormea), per individuare se e come possano essere adeguate ed impiegate nel realistico e sostenibile perseguimento di obiettivi che dovrebbero ormai essere concretamente condivisi a livello sovraregionale: riequilibrio modale strada-ferrovia (il valico di Ventimiglia è fortemente sbilanciato sulla gomma e la Piattaforma Maersk è in completamento), riduzione dell’incidentalità stradale e miglioramento della qualità della vita, riqualificazione dell’offerta turistica, contenimento del consumo di suolo, riduzione della dicotomia litorale / entroterra, ripopolamento di aree montane.

L’appuntamento per la sessione del mattino è alle ore 10, nella Biblioteca Civica “Aloysius Bertrand” di Ceva, in Via Pallavicini 11, a soli 600 m dalla stazione RFI di Ceva.

Il convegno riprenderà alle 14 con le relazioni del pomeriggio e la raccolta di contributi e comunicazioni ulteriori da inserire negli Atti e si concluderà con una tavola rotonda su “Un ruolo attivo per le Alpi Liguri nel riparto modale strada - ferrovia”.

Vogliamo condividere tale questione perché le Alpi Liguri si trovano fra i valichi dei Giovi e l’asse Torino-Lione, oggetto di enormi investimenti che potranno essere recuperati o meno: nel primo auspicabile caso, occorreranno anche in Italia e Francia misure diverse a sostegno o a freno dei trasporti su gomma e su ferro, sull’esempio di Svizzera e Austria: quindi, dopo il Sì alla TAV trascurare il completamento e potenziamento delle ferrovie delle Alpi Liguri potrebbe rendere questo territorio obsoleto, “modalmente isolato”, destinandolo ad un ulteriore dumping ambientale e sociale, come già dimostrano le proteste in Val Roya, il traffico pesante accresciuto sulla SS28 e la congestione del Ponente Ligure.

Ringraziamo quindi fin d’ora per i patrocini: la Regione Liguria, i comuni di Garessio e Albenga, la Provincia di Cuneo, la sezione ligure del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e l’Ordine degli Ingegneri di Imperia.