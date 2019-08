Quale corso d'azione intende adottare l'amministrazione comunale di Cuneo in merito alla messa in vendita del complesso di Villa Tornaforte?

E' questa la domanda che mette in campo il consigliere Giuseppe "Beppe" Lauria nella sua ultima interpellanza, che riprende le fila del discorso in merito alla notizia - già comunicata alcuni mesi fa - della messa in vendita dell'ex convento degli agostiniani sito in Madonna dell'Olmo.

L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale di settembre.