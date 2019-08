Dogliani, la Giunta del sindaco Arnulfo traccia un bilancio dei suoi primi tre mesi di attività

In questi giorni ricorrono i primi tre mesi dell’amministrazione del sindaco Ugo Arnulfo.

Nonostante la normale pausa estiva per vacanze dei vari dipendenti, le attività amministrative di programmazione, controllo e organizzazione sono andate avanti a ritmo piuttosto serrato, soprattutto in vista delle varie scadenze e dell’inizio della stagione autunnale, con la ripresa delle attività scolastiche e con la presenza dei nuovi eventi settembrini.

Assessori e consiglieri si sono costantemente confrontati su ogni tema e hanno lavorato in stretta collaborazione sia per portare a termine progetti e opere predisposte dalla precedente amministrazione e in particolare per perfezionare quanto richiedeva di essere migliorato, sia per mettere in essere il programma presentato nella campagna elettorale.

Il sindaco Arnulfo, tracciando un primo e parziale bilancio di questo trimestre, afferma: “Fondamentale è stato in queste settimane il puntuale aiuto e interesse da parte della cittadinanza nelle segnalazioni e nelle proposte di idee. Al tempo stesso per noi neo eletti è stato necessario capire i meccanismi della macchina pubblica e per questo è stato rilevante il lavoro di squadra che abbiamo messo in piedi tra noi amministratori e tutto lo staff comunale”.

“Tante piccole cose ordinarie sono state realizzate in questi nostri primi 90 giorni, molto è stato progettato e tanti tasselli sono stati posti. La conoscenza reciproca e l’incontro sono stati alla base del nostro modus operandi: questo richiede molto tempo e disponibilità, ma stiamo vedendo che è un metodo che paga e che fa sentire il cittadino maggiormente coinvolto nella cosa pubblica”.



Di seguito un elenco, per aree tematiche, di quanto fatto in questo periodo.





URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Sala Polivalente

E’ in corso la verifica per la messa in sicurezza e il rilascio del relativo Cpi (Certificato prevenzione incendi) della nuova Sala Polivalente, presso gli impianti sportivi, poiché è stato riscontrato che, nonostante sia stata inaugurata e utilizzata nei mesi passati, non è ancora completamente a norma. Oltre al rilascio del suddetto certificato si sta lavorando per renderla agibile per una utenza superiore alle 200 persone, dato che oggi non può ancora essere impiegata correttamente per le esigenze associative delle varie realtà del nostro paese. A tal scopo è stato richiesto un preventivo a un professionista per la messa a norma.

L’intervento è da valutarsi come finanziariamente piuttosto consistente.



Struttura Sacra Famiglia

A causa di criticità a seguito di dissesto idrogeologico sulla struttura di sostegno del Sacra Famiglia, è stato organizzato un primo incontro presso l’Ufficio Lavori Pubblici della Regione Piemonte della sede di Cuneo, e quindi un successivo incontro con dirigente regionale settore Lavori Pubblici, che ha fatto sopralluogo sul sito. È in corso di stesura progetto di fattibilità di intervento per la richiesta di contributo.



Affreschi Cappella Sacra Famiglia

Sulla base di un progetto avviato già dalla precedente amministrazione, affidamento di un contratto di appalto per i lavori di restauro dell’interno della cappella progettata da Giovanni Battista Schellino nel Sacra Famiglia.



Illuminazione

È in fase di assegnazione l’incarico per stesura di progetto definitivo per impianto illuminazione dei portici di Via Corte (centro storico)



Cittadella delle Associazioni

Sono in fase di conclusione i lavori di efficientamento energetico della Cittadella delle Associazione e sono stati implementati i lavori già appaltati con la realizzazione di una controsoffittatura acustica nel salone principale e la tinteggiatura delle parti comuni



Ponte Via Chabat

In fase di appalto i lavori per la sistemazione e consolidamento della sponda ponte al fondo di via Chabat.



Rio Cuccìa

Inizio e prosecuzione lavori di sistemazione del Rio Cuccìa, già appaltati dall’amministrazione precedente.



VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONI E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

- Programmazione settimanale dell’attività dell’Ufficio Tecnico Comunale relativa alla pulizia strade e manutenzione del verde pubblico (si noti inoltre che parte della manutenzione del verde pubblico è stata appaltata dalla passata amministrazione ad una cooperativa esterna con contratto a scadenza ad ottobre 2019, ad esempio la zona di Via C. Colombo e la Ripa di Castello).

- Intervento su tutte le strade comunali di rappezzamento buche

- Vigilanza e controllo delle aree ecologiche e punti raccolta rifiuti nelle varie zone del paese

- Facendo seguito ad atti di incuria e abbandono rifiuti, relativa rimozione dei cassonetti di raccolta abiti e indumenti usati da piazza San Rocco e zona San Quirico e loro ricollocazione presso il Palazzetto dello Sport in viale della Rimembranza, dove sono attive telecamere a circuito chiuso.

- Segnalazione e denuncia alle autorità competenti sporta nei confronti dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti e dei danneggiamenti.

- Attività di comunicazione e sensibilizzazione presso i privati al fine di evitare il diserbo delle scarpate e dei bordi erbosi a lato delle strade per evitare che si verifichi, a causa di piogge, erosione di sponde e delle banchine a bordo strada.

- Ripulitura generale rotatorie all’ingresso del paese per predisposizione autunnale di nuova piantumazione.

- Pulizia, imbiancatura e manutenzione impianto della Casetta comunale dell’Acqua

- Lavori di tinteggiatura parziale presso i locali dell’Istituto Comprensivo

- Riparazione pavimentazione in zona Porta Soprana, via Cuccìa e piazza Belvedere.

- Predisposizione interventi di cura per il castagno secolare in piazza Belvedere a Dogliani Castello, con rimozione rami secchi pericolosi: a seguito di nostra richiesta sopralluogo da parte di tecnico incaricato dalla Regione Piemonte per la cura e salvaguardia delle piante monumentali che redigerà un piano di intervento al fine di scongiurare ulteriore deterioramento dell’albero



COMMERCIO E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

- Coordinamento tra associazioni e comitati e facilitazione insediamento bar ristoro stagionale sul Belvedere di Dogliani Castello

- Incontro Associazione Commercianti Dogliani e vertici ACA Alba al fine di ascoltare i bisogni degli associati e propiziare idee e proposte di collaborazione futura

- Collaborazione con Associazione Commercianti Dogliani e contributo di idee e strumenti per la realizzazione dell’iniziativa “La Bella Estate”

- Confronto con esercenti piazza Stazione sulla destinazione del sito in occasione di feste e sagre e relativa presenza di giostre e attrazioni

- Confronto e collaborazione con privati per la tutela e miglioramento estetico di spazi cittadini soggetti ad incuria (es. area magazzino edile in via Torino 26)

- Analisi delle condizioni dell’immobile di proprietà comunale adibito a garages sito in piazza Tomatis al fine di proporre in locazione i locali ancora disponibili

- Vigilanza e controllo di alcuni stabili privati in condizioni pericolanti al fine di favorire soluzioni relative alla messa in sicurezza e tutela estetica degli stessi.

- Ascolto e monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini di malfunzionamenti, disagi e danni dovuti al maltempo.



AFFARI GENERALI

- Presa visione e studio dei contratti in essere delle varie partecipate e valutazione eventuali alternative



BILANCIO E RAPPORTI COL PERSONALE COMUNALE

- Redazione della relazione di inizio mandato

- Analisi situazione mutui dell’ente sui 5 anni e capacità di indebitamento totale

- Formulazione dati economici DUPS e variazioni di bilancio

- Presentazione e condivisione obiettivi a medio termine con il personale comunale.

- Organizzazione riunioni periodiche tra le varie posizioni organizzative

- Prima analisi Ufficio Vigili Urbani per miglioramento e potenziamento



SCUOLA, ISTRUZIONE, SOCIALE

- Proroga per l’anno scolastico 2019-20 del servizio di refezione scolastica

- Assegnazione con proroga dei servizi di assistenza alle autonomie e di assistenza alla mensa per a.s. 2019-20

- Attivazione e organizzazione del servizio Estate Ragazzi e Estate Bimbi 2019

- Organizzazione e assegnazione del servizio di trasporto alunni per a.s.2019-20

- Incontro con vertici Istituto Comprensivo Einaudi per rinnovo convenzione annuale per i servizi integrativi per il piano dell’offerta formativa e pianificazione future nuove collaborazioni su progetti culturali.

- Progettazione nuovo servizio di Doposcuola in collaborazione con Istituto Comprensivo e associazione culturale Boom

- Corso di Italiano per stranieri Petrarca 6

- Organizzazione programma Università della Terza Età per anno 2019-20

- Confronto con servizi sociali e socio-assistenziali per monitorare situazioni problematiche

- Conferma convenzione con CSSM per Centro Luna fino al dicembre 2019



CULTURA E MANIFESTAZIONI

- Accoglienza studenti USA della Cornell University frequentanti la Summer School Fondazione Einaudi

- Incontri con associazioni ricreative e comitati di quartiere per ascoltare progetti, idee, bisogni

- Conferma iniziativa musicale Dogliani Open Sounds in Dogliani Castello

- Programmazione e organizzazione evento “Passaggi a Settembre”

- Incontri preliminari con professionisti e collaboratori per progettazione eventi culturali stagione invernale e primaverile 2019-20

- Partecipazione a rassegna cinematografica Movie Tellers a cura di Piemonte Movie (ottobre 2019)



ASSOCIAZIONI E SPORT

- Incontro con tutte le associazioni sportive doglianesi per valutare bisogni e richieste e presentare i programmi e le idee dell’amministrazione per i prossimi anni a venire

- Censimento di tutte le associazioni (sportive e non) e quindi riunione generale per condivisione dei dati di censimento ottenuti e condivisione degli obiettivi stagioni 2019-20

- Programmazione e organizzazione eventi sportivi all’interno del calendario “Passaggi a settembre”



AGRICOLTURA E TERRITORIO

- Istituita la nuova Commissione Agricoltura Comunale

- Attività di comunicazione interventi contro la flavescenza dorata

- Incontri e partecipazione ad assemblee di vari enti di promozione territoriale.