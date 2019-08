Produzione sostenibile e gestione di energie rinnovabili: per il secondo anno prende il via il corso di Ingegneria meccanica al Campus di Savona

E’ giunto al secondo anno il corso triennale di Ingegneria meccanica-energia e produzione al Campus Universitario di Savona.

Dopo il successo della prima annata gli studenti interessati possono scegliere l’istruzione del polo savonese che da anni punta sul settore energetico.

ll Corso di laurea in Ingegneria meccanica - energia e produzione fornisce una solida base scientifico-tecnica che consente al laureato di affrontare sia il proseguimento degli studi di Ingegneria sia l'inserimento nel mondo del lavoro.

Particolare attenzione è posta alla preparazione di base e all'acquisizione di metodi, tecniche e strumenti aggiornati per la produzione sostenibile e la gestione ottimale di energie rinnovabili- curriculum Energia e la gestione della produzione industriale- curriculum Produzione.

Il corso di studi svolge la sua attività a stretto contatto con le realtà aziendali e di ricerca del Campus universitario di Savona.

Gli insegnamenti di base sono attenti al monitoraggio dell'apprendimento e all'assistenza nel superamento delle difficoltà iniziali.

Nei corsi avanzati sono previsti interventi di personalità aziendali qualificate ed esperienze presso i laboratori presenti nel Campus di Savona.

Le principali opportunità di lavoro sono nell’industria, nei servizi e nella pubblica amministrazione.

In particolare:

nelle industrie meccaniche ed elettromeccaniche;

nelle imprese manifatturiere per la produzione

nelle industrie e negli enti pubblici e privati che operano nel campo della produzione e dell’energia

nelle imprese e negli studi di progettazione impiantistica

nelle imprese per la refrigerazione e il condizionamento ambientale

nelle aziende produttrici e distributrici di energia elettrica e calore

La Laurea permette l’iscrizione all’albo degli Ingegneri industriali juniores, previo superamento dell'esame di stato, e di dedicarsi alla libera professione (studi di fattibilità, progettazione, arbitrati tecnici, perizie di parte o in qualità di esperto del Tribunale, ecc.).

Nel primo anno di corso viene data priorità alla preparazione delle basi matematiche, fisico-chimiche e informatiche come è possibile visionate sul Manifesto degli studi al link: https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2019/10800.html

A partire dal secondo anno si acquisiscono competenze relative a discipline di area propriamente industriale e meccanica.

Il terzo anno vengono approfondite conoscenze e competenze relative al curriculum scelto:

Energia: competenze sulla produzione e distribuzione di energia tradizionale e rinnovabile, gli impianti chimici, gli impianti idraulici, la gestione dei sistemi industriali

-Gestione della produzione: competenze sull'approvvigionamento e la gestione dei materiali, sulla pianificazione dei mezzi di produzione e dei sistemi logistici e produttivi, sull'organizzazione della produzione, sull'organizzazione e automazione di sistemi produttivi.

ll Campus universitario è di Savona è il polo per eccellenza quando si parla di energia sostenibile e Il Progetto “Energia 2020” dell’Università degli Studi di Genova, oltre ad essere un fiore all’occhiello rappresenta un importante intervento in quel importante settore e nella Smart City, realizzato con partnership totalmente pubblica: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Regione Liguria. Fondamentale per la futura crescita delle matricole che vorranno iscriversi al corso triennale savonese.

Per ricevere informazioni sulle iscrizioni (possibili fino a ottobre) oltre a consultare il sito https://servizionline.unige.it/studenti/iscriversialluniversita, si può contattare lo sportello studenti all’indirizzo mail sportello.savona@unige.it o al numero di telefono 019 21945105. Per tutte le info è possibile visionare il sito del corso a queso link: https://corsi.unige.it/10800