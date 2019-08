10 giorni di prognosi per Giuseppe Dutto, il gestore del canile di Cuneo aggredito durante il recupero di un cane

Giuseppe Dutto, il gestore del canile comunale di Cuneo, 67 anni, è stato dimesso dall'ospedale con 10 giorni di prognosi, dopo essere stato trasportato al Santa Croce a seguito dell'aggressione subito ieri 25 agosto, attorno alle 20, tra via Bonelli e il Lungogesso Giovanni XXIII.

Ha sporto denuncia per quanto subito. Ha rimediato vistose ecchimosi al volto, danni alla retina, un taglio sul mento, una mano escoriata e tumefatta e tanti lividi sparsi. "Sono decisamente ammaccato", commenta mentre si trova con l'assessore agli animali del Comune di Cuneo Paola Olivero, da subito informata di quanto accaduto.

E, proprio su quanto accaduto, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti nella giornata di ieri dopo essere stati chiamati da alcuni residenti e testimoni dei fatti. Nei prossimi giorni verranno ascoltate le tante persone che hanno assistito all'episodio.

E' lui stesso a darci la sua versione dei fatti. "Sono stato chiamato da alcune persone, che mi hanno segnalato la presenza di un cane che piangeva da un paio d'ore. Era legato ad una transenna, sotto il sole. Normalmente interviene la Polizia Municipale, ma essendo domenica sono intervenuto io - racconta Dutto. Mentre mi stavo avvicinando è arrivata la proprietaria dell'animale, che ha iniziato ad urlare contro di me e ad aggredirmi. Poi sono stato colpito da dietro, non so da chi, finendo a terra e venendo ripetutamente colpito al volto".

Poco dopo, chiamata da alcuni presenti, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che hanno provveduto, come prima cosa, a chiamare il 118. Dutto è stato portato al Pronto Soccorso. La proprietaria dell'animale, che poi verso le 22 avrebbe chiamato le forze dell'ordine asserendo di essere stata a sua volta aggredita, nel frattempo si era allontanata, così come i due che avrebbero colpito Dutto alle spalle.

Sui fatti, come già detto, proseguono gli accertamenti degli uomini dell'Arma.