Gestore del canile di Cuneo interviene per un cane in "apparente stato di abbandono" e finisce in ospedale

Rissa, ieri attorno alle 20, in via Bonelli all'incrocio con il Lungogesso Giovanni XXIII, a Cuneo.

Tutto è nato dalla presenza di un cane legato ad un palo nei pressi di un piccolo cantiere, a detta di qualcuno lì da molte ore, sotto il sole, senza che nessuno se ne occupasse. I residenti della zona e i passanti hanno quindi deciso di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dirottato la chiamata sul canile della città.

Verso le 20 è arrivato il gestore della struttura, intenzionato a verificare le condizioni dell'animale e, probabilmente, a portarlo via, in quanto in apparente stato di abbandono. La padrona del cane, che pare si trovasse ai giardini Fresia con altre persone, vedendo il movimento, è uscita e, rendendosi conto che stavano per portare via il suo cane, si è arrabbiata e ha iniziato ad inveire contro l'uomo. Sono intervenute anche le altre persone in compagnia della donna. Ne è nato un acceso diverbio che, una parola dopo l'altra, è degenerato in una violenta rissa.

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per sedare gli animi. Gli uomini dell'Arma hanno proceduto con l'identificazione di tutti i presenti, che verranno riascoltati - coinvolti e testimoni - per capire come siano relmente andate le cose.

Ad avere la peggio il gestore del canile, per il quale è stato necessario l'intervento dei sanitari, che hanno poi provveduto a trasportarlo all'ospedale Santa Croce di Cuneo per ulteriori accertamenti. Stando ad alcuni testimoni, l'uomo sarebbe stato colpito più volte, tanto da finire a terra sanguinante.

Sull'episodio - che poi ha avuto uno strascico un paio di ore dopo, quando è giunta ai carabinieri una seconda chiamata da parte della proprietaria del cane, che avrebbe dichiarato di essere stata a sua volta aggredita e picchiata dal gestore durante il diverbio, sono in corso le indagini per accertare le responsabilità. "Dobbiamo ancora chiarire in modo definitivo cosa sia accaduto - hanno commentato dal comando provinciale dell'Arma. Attendiamo di parlare con il volontario per capire la gravità delle lesioni subite".

L'assessora Paola Olivero, che ha la delega sugli animali, raggiunta al telefono, ha detto di essere stata informata già nella serata di ieri di quanto successo. "Per prima cosa ho voluto sincerarmi delle condizioni di salute del gestore, persona con cui collaboro da quattro anni. Stamattina è stato nuovamente in ospedale e, con tutta la documentazione, andrà a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri. Oggi pomeriggio passerà da me per riferirmi. Ci tengo ad evidenziare che lui ha fatto solo il suo lavoro: è intervenuto in quanto gli è stata segnalata la presenza di un cane in apparente stato di abbandono. Adesso la cosa importante è che lui si riprenda, poi valuteremo il resto: quanto accaduto è davvero grave".