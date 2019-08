Biraghi official sponsor della 70esima edizione della Fiera nazionale del peperone di Cramagnola

Per il terzo anno la Biraghi rinnova il suo sostegno alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia - la più grande dedicata a un prodotto agricolo - che quest’anno giunge alla 70esima edizione.

In questa occasione, l’azienda cuneese è stata coinvolta dal noto conduttore di Decanter su Rai Radio2 e di Frigo su Rai2 nell’evento “… dimmi cos’hai nel FRIGO e ti dirò chi sei” Tinto (Nicola Prudente) intervisterà il famoso performer Arturo Brachetti in merito alle sue abitudini enogastronomiche. Per tutta la durata della manifestazione, Biraghi sarà presente con il proprio truck personalizzato, in Piazza Manzoni, presso il quale sarà possibile acquistare ad un prezzo promozionale alcune delle eccellenze dell’azienda come i Biraghini Snack ed il Gorgonzola Selezione Biraghi. (Da venerdì 30 agosto a sabato 7 settembre - ore 18.00/24.00 e domenica 1 e 8 settembre ore 10.00/24.00).

“La Biraghi ha da sempre un forte legame con la città di Carmagnola e con questa importante manifestazione in quanto vi è una condivisione del ruolo di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche piemontesi. L’azienda da oltre 80 anni, attraverso il suo operato e i suoi prodotti, si fa portatrice dell’importante messaggio che pone l’attenzione sulle materie prime e su tutta la filiera. Nella sua produzione, Biraghi, impiega solo latte Piemontese” commenta Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali della Biraghi S.p.A.

Una delle eccellenze di Biraghi inoltre, verrà inserita nel frigo in occasione dell’intervista che Tinto farà ad Arturo Brachetti venerdì 30 agosto alle ore 21.30 sul grande palco di Piazza Sant’Agostino. Un evento che rivela in modo divertente e ironico i gusti di importanti personaggi del jet-set italiano.

“Ci fa molto piacere essere stati coinvolti da Tinto, e dall’organizzazione della manifestazione in questa iniziativa. Essere tra i protagonisti di un momento di riflessione sull’importanza di mangiare sano e di porre attenzione alle proprie abitudini alimentari è per noi fondamentale” conclude Claudio Testa.