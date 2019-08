Come abbassare la bolletta dell'elettricità in rispetto dell'ambiente

“Ridurre, riutilizzare e riciclare” sono le tre parole d’oro per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente. Ma cosa significa in pratica questo slogan? Conosciute anche come “le 3R”, queste indicazioni relative alle nostre abitudini di consumo mirano a limitare la nostra impronta ecologica ovvero la quantità di gas a effetto serra immessi nell’ambiente. Quest’indicatore ambientale si misura rispetto a diverse categorie che comprendono varie attività umane quali i trasporti, l’abitare, gli acquisti e le abitudini di tutti i giorni come il consumo di acqua e la produzione di rifiuti.

Le 3R

Introdotte come comportamento da adottare nella gestione dei rifiuti, le 3R suggeriscono accorgimenti per coinvolgere i cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici.

Ridurre : ridurre produzioni e consumi è il primo passo per eliminare gradualmente i rifiuti, sia quelli solidi (ad esempio la plastica) che non (ad esempio le emissioni di gas nocivi). La responsabilità ambientale di ognuno di noi inizia da semplici domande che possiamo porci ogni volta che pensiamo di acquistare qualcosa. Quanto userò tale prodotto prima di gettarlo? Esiste un altro prodotto che mi permette di ottimizzare i miei consumi (ad esempio fornendo più di una funzione)?

Riutilizzare : riutilizzare o regalare invece di gettare, trovare nuovi usi per oggetti che pensiamo non servano più permette di ridurre drasticamente i rifiuti. Un proverbio inglese dice che “Un rifiuto di un uomo è tesoro di un altro uomo” e adottare quest’espressione nella nostra vita quotidiana è un passo ecologico importante.

Riciclare : riciclare significa trasformare un prodotto in materia prima perché venga riutilizzato per creare un nuovo prodotto. La maggior parte dei materiali presenti sul nostro pianeta possono essere riciclati ed è importante essere consapevoli di quali prodotti sono facilmente riciclabili quando acquistiamo qualcosa e partecipare alla raccolta differenziata sul nostro territorio.

La questione di adottare – e mantenere – uno stile di vita sostenibile e ridurre il nostro impatto ambientale è infatti sempre più cruciale e l’intervento di governi e istituzioni non è sufficiente per evitare la crisi ecologica che sta attraversando il nostro pianeta. I dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale sono chiari: gli ultimi 4 anni sono stati gli anni più caldi mai registrati e il livello degli oceani continua ad alzarsi.

Qualche mese fa abbiamo trattato su queste pagine l’impegno dell’Energetica Group di Bernezzo nell’offrire soluzioni tecnologiche per ottimizzare l’uso delle fonti rinnovabili, proponendo soluzioni sostenibili a ditte e privati. È infatti compito di tutti i cittadini di partecipare attivamente e contribuire a ridurre l’impatto della catastrofe ambientale della nostra era. A cominciare dalle nostre case.

Ecco alcuni suggerimenti per ridurre l’impronta ecologica nei consumi domestici e tendere verso una vita a impatto zero.

Impianto fotovoltaico : installare dei pannelli solari sul tetto permette di alimentare tutti i dispositivi elettronici della nostra casa, riducendo le bollette mentre miglioriamo la nostra produttività energetica.

Accumulatore : montare un accumulatore insieme all’impianto fotovoltaico permette di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli durante il giorno per usarla la sera, riducendo i consumi senza penalizzare il nostro comfort.

Lampadine LED : le lampadine a LED consumano meno delle lampadine tradizionali ma illuminano di più, permettendoci di ridurre le bollette e di godere di una luminosità maggiore. Inoltre, la vita di una lampadina a LED è di circa 50,000 ore, contro le circa 1,000 di una lampadina tradizionale; acquistare lampadine a LED per illuminare le nostre case ci permette quindi di ridurre nettamente anche i rifiuti!

Riscaldamento : la caldaia a condensazione o la pompa di calore ad acqua calda permettono di attingere rispettivamente al vapore acqueo a dall’ambiente esterno per riscaldare la casa e l’acqua.

Climatizzazione : scegliere un climatizzatore di classe energetica A+++ permette di rinfrescare gli ambienti riducendo i consumi, risparmiando sulle bollette e in rispetto dell’ambiente.