Crisi di governo... Iva compresa? Beppe Ghisolfi torna stamattina nell'Agorà di Rai3

Dal Parlamento il dibattito sulla crisi di governo di fine estate si sposta in tv e finisce in mezzo... all'Agorà.

Lo spread, che lo stesso Ghisolfi con lungimiranza ebbe a definire un anno fa una "tassa sui poveri" (analogamente a come Einaudi definì l'inflazione postbellica), ha comportato una maggiore spesa pubblica stimata in oltre 5 miliardi di euro per effetto dei maggiori interessi che il nostro Stato deve offrire a coloro che intendono comprare i suoi titoli obbligazionari (i Btp, buoni pluriennali del Tesoro), un quarto di quello che servirebbe a impedire lo scatto dell'IVA da gennaio.