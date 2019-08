Dopo 5 anni l'educazione finanziaria rimane un primato da Manuale

Dopo 5 anni si conferma un best sellers. E conferma come nei propri orientamenti culturali e formativi, il cittadino medio, in qualità di lettore, sia ben più lungimirante del legislatore nazionale.Il Manuale di educazione finanziaria di Beppe Ghisolfi - Banchiere europeo e Consigliere del Cnel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - a oramai 5 anni dalla sua prima stampa, continua a rappresentare un punto fisso nelle scelte di un vasto pubblico, nazionale e internazionale, che si reca nelle librerie fisiche o che perfeziona i propri acquisti tramite i grandi portali commerciali online.

Contribuendo così a posizionare il Manuale - capostipite di una saga narrativa e saggistica che sempre sotto l'egida editoriale di Nino Aragno è seguita con "Banchieri" nel 2018 e con "Lessico Finanziario" quest'anno a firma sempre dell'Autore Ghisolfi - nella Top 10 e talvolta nella Top 5 a distanza di quasi un lustro quinquennale dalla sua prima uscita.Una indicazione molto concreta anche nei confronti di chi - sul piano legislativo - ha gli strumenti per istituzionalizzare, una volta per tutte, la materia educativo-finanziaria rendendola parte integrante e sostanziale della programmazione scolastica e della risorta educazione civica.

Le basi di partenza non mancano e, a partire dall'impegno di Beppe Ghisolfi, due sono già i progetti di legge elaborati e presentati pubblicamente: uno a firma del Gruppo di Forza Italia in Senato (anche con il concorso del Senatore cuneese Marco Perosino) l'altro ideato dal partito Unione Cattolica e pubblicato integralmente nel proprio libro "Cattolici Uniti" (Tonoli, Brambilla, Zorgniotti) presentato lo scorso febbraio a Fossano assieme a Ghisolfi e al suo Consigliere giuridico ed editoriale Avv. Alberto Rizzo che da settembre riprenderanno, a partire dalla Granda e dal Piemonte, il proprio tour educativo convegnistico