Alla scoperta della villa romana: visita a cantiere aperto del sito archeologico di Costigliole Saluzzo

Dal 2003 l’Università di Torino conduce scavi a Costigliole Saluzzo, dove sono emersi una villa romana ed un insediamento tardo-antico che gettano nuova luce sulle modalità di occupazione e sfruttamento del territorio fra il I e il V sec. d.C. Il sito è ubicato in posizione strategica, all’incontro tra lo sbocco in pianura della Valle Varaita e l’importante direttrice pedemontana che passava, tra le altre località, per Forum Germa (Caraglio) e Pedona (Borgo San Dalmazzo).

Le indagini e gli studi finora condotti hanno permesso di scoprire che la villa rustica, a controllo di un’ampia proprietà terriera, ospitava ambienti residenziali – tra cui una sala da banchetto pavimentata con un raffinato cocciopesto e tessere musive – e spazi destinati alla trasformazione e allo stoccaggio delle derrate alimentari. In particolare, si segnala l’impianto di produzione vinicola, il primo rinvenuto nel Piemonte meridionale, tra i meglio conservati in tutta l’Italia settentrionale.

Il complesso contava anche una mansio, adibita al ricetto di viaggiatori e mercanti in transito sulla via delle Gallie, e numerosi annessi, edifici sorti intorno al corpo di fabbrica centrale su cui ultimamente si stanno concentrando le indagini.

Il sito, di straordinario interesse, ha offerto lo spunto per numerosi progetti di ricerca interdisciplinare che stanno coinvolgendo, oltre ad archeologi ed architetti, geologi, chimici, botanici, zoologi, antropologi fisici, geognosti, ecc.

Accompagnati dai membri della missione archeologica, diretta dai professori Diego Elia e Valeria Meirano del Dipartimento di Studi Storici, i partecipanti avranno modo di vivere un'esperienza unica: visitare il sito durante la campagna di scavo e provare l'emozione di assistere, in prima persona, al lavoro di archeologi e restauratori. Un'occasione irripetibile per scoprire, dal vivo, una pagina di storia che emerge dal terreno!

