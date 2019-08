Cinema all’aperto: a Pollenzo “Il Verdetto” con Emma Thompson

Fa tappa a Pollenzo la rassegna braidese di cinema itinerante all’aperto “Periferia cuore della città”. L’appuntamento (il penultimo della kermesse estiva) è per giovedì 29 agosto alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove verrà proiettato “Il Verdetto”, tratto dal romanzo di Ian McEwan e diretto da Richard Eyre, con Emma Thompson, Stanley Tucci e Fionn Whitehead.



Giudice dell'Alta Corte britannica, Fiona Maye (interpretata dalla Thompson) è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l'obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava. “Un racconto di austera bellezza e di straordinaria gravità – ha commentato la critica – che ci interroga sul ruolo della giustizia nelle nostre vite”.



L’ultima proiezione in programma per l’edizione 2019 di “Periferia cuore della città” è il 5 settembre in piazza Caduti per la Libertà, dove andranno in scena i documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico".

Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento. Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it.