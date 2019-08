Domenica 1 settembre torna il mercatino a Pollenzo

E’ il mercatino dell’antiquariato minore e dell’usato ad aprire, domenica 1 settembre 2019, il ricco calendario di eventi in programma a Bra nella stagione che volge verso l’autunno. L’evento, occasione di incontro e scambio tra collezionisti, antiquari e trovarobe, si svolgerà dalle 8 alle 19 nelle vie e nelle piazze di Pollenzo e sarà garantito anche in caso di pioggia.



Nella stessa giornata, Bra sarà protagonista anche della prima edizione della Roero Walking Marathon organizzata dal Comitato locale Uisp (partenza e arrivo in piazza Caduti per la Libertà, info: www.roerowalkingmarathon.it – tel. 0172.431507 o 333.3458652), e della quinta edizione della Sgambata promossa dall’Atletica Avis (partenza alle 8.30 da via Vittorio Emanuele II 1 e arrivo al Parco della Zizzola, info: www.avisbra.it/5-sgambata-avis-bra – tel. 0172.420333 oppure 339.1450793 oppure 345.3466634).



Il calendario completo degli appuntamenti in programma a settembre e ottobre sotto la Zizzola è pubblicato sul sito web turismoinbra.it. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172.430185.