Neive, la tradizionale festa di settembre stringe l’occhio al benessere

Tornano a Neive i tradizionali festeggiamenti di settembre con importanti novità nella programmazione degli appuntamenti.



Domenica 1° settembre è prevista la 3ª edizione della “Cicloneive”, che a partire dalle 8.30 del mattino offre diverse proposte per gli amanti della bicicletta: una cicloturistica di 80 km, la “Kids & family” di 15 km aperta a tutti e con accompagnatori e il “Circolo rosa” a Neive capoluogo; per queste attività ci sarà la possibilità di noleggiare biciclette e anche e-bike (info: tel. 347.7812775, 340.7234004, info@langhebike.it).



Alle ore 10 nella chiesetta San Rocco nel centro storico, sarà inaugurata la mostra di pittura “Acquarelli” di Gabriella Piccatto, visibile poi fino novembre nei fine settimana con orario 10-13 e 15-20.



Giovedì 5 settembre al Circolo Acli di Borgonuovo, alle ore 21 è in programma la “Gara a Marchè ‘l Re” a coppie e a seguire pasta da gustare, preparate dal Circolo Sportivo Neivese.



Venerdì 6 settembre, in piazza Garibaldi a Borgonuovo, si festeggia la leva 2001 con Notalike Dj e la birra di Citabiunda.



Domenica 8 settembre, dalle ore 9.30 del mattino, è prevista la vera grande novità di questa annuale manifestazione: si svolgerà infatti la prima “Giornata del Benessere” che offrirà, nel centro storico del paese, attività olistiche, yoga, massaggi, oltre a mercato bio e "vegan food"; è previsto anche sport e attività per i bambini e dalle ore 11 e per tutta la giornata viene riproposto “Neive, Vino e…” curato dalla Bottega dei Quattro Vini, con forum e degustazioni di vini bio. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30 e fino a sera, il “Neive Street Market” rappresenterà un’area di mercato con 20 stand con diverse merci e prodotti, oltre a street food, Dj set e musica live.