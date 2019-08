Torna la "Giornata europea della cultura ebraica": appuntamenti a Cuneo, Cherasco, Mondovì e Saluzzo

Era il 29 agosto 1999 quando furono aperte al pubblico per la prima volta in contemporanea le sinagoghe di cinque nazioni europee: Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

La manifestazione, nata come esperimento, ebbe un notevole successo così da divenire dall’anno 2000 un appuntamento fisso annuale, noto come “Giornata europea della cultura ebraica”.

La Giornata europea della cultura ebraica è giunta alla ventesima edizione: si celebra il prossimo 15 settembre e partecipano, quest’anno, ottantotto località italiane.

Il tema che unisce idealmente tutte le iniziative quest’anno ha come titolo i “I sogni, una scala verso il cielo”, e riecheggia un noto episodio della Genesi che ha per protagonista il patriarca Giacobbe. Al tema dei sogni, intesi come sostanza onirica ma anche come speranza e costruzione del domani, sono ispirate le centinaia di iniziative organizzate in Italia.

La Comunità Ebraica di Torino ha organizzato un ricco programma di iniziative che si svolgeranno a Torino e nelle località di Alessandria, Asti, Carmagnola, Cherasco, Chieri, Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

APPUNTAMENTI IN PROVINCIA DI CUNEO

A cura di Artefacta Beni Culturali Visite alla sinagoga di Cherasco a cura della Fondazione De Benedetti e CoopCulture

Tutte le visite sono guidate e ad ingresso libero, non è necessario prenotare

Sabato 14 settembre, ore 21.00 fino alle ore 24.00: “Notte bianca” delle Sinagoghe a Cuneo

In occasione della XX edizione della Giornata, si propone un’apertura in notturna con visita guidata delle sinagoghe. L’apertura avverrà al termine dello Shabbat.

Domenica 15 settembre 2019, ore 10.00-19.00

In alcune sinagoghe durante le visite saranno letti brani inerenti ai luoghi e la cultura ebraica locale, tratti da testi narrativi, autobiografie e resoconti storici.

Cherasco, via Marconi 6 Visite alla Sinagoga

Cuneo, Contrada Mondovì 20 Visite alla Sinagoga

Mondovì, via Vico 65 Visite alla Sinagoga

Saluzzo, via Deportati Ebrei 10 Visite alla Sinagoga

Per informazioni, Artefacta Beni Culturali, info@artefacta.it, 347-4891662