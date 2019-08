L'artista milanese Aleardo Caliari ricevuto in municipio a Busca

Nei giorni scorsi è stato ricevuto in municipio a Busca l'attore milanese Aleardo Caliari, direttore del Teatro della Memoria di Milano.

A riceverlo vi erano l'assessore Lucia Rosso ed il consigliere comunale Elio Campana in rappresentanza del Comune di Busca, con loro la maschera buschese Buscaja impersonata da Dante Bruno amico di Aleardo Caliari che attualmente impersona il Meneghino che assieme alla Cecca sono le maschere ufficiali della città di Milano, ed aprono il corteo durante il carnevale ambrosiano.

Aleardo Caliari classe 1944, vanta una ricchissima esperienza teatrale. Ha debuttato nel 1967 come cabarettista chansonnier alla "Cassina di Pomm" di Gino Negri per passare poi al "Nebbia Club" dove ha lavorato con Franco Nebbia e conosciuto Paolo Poli, Walter Valdi, Lino Patruno ed altri grandi artisti e personaggi del Cabaret milanese di quegli anni. Protagonista della contestazione studentesca all'Università Statale di Milano e Direttore della famosa Commissione Artistica, ha collaborato in quegli anni con i più noti artisti milanesi, tra cui Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Memo Remigi, Nanni Svampa, Maria Monti, Roberto Brivio, Giorgio Gaslini, Fiorenzo Carpi, Liliana Feldmann, Roberto Negri. Alla Palazzina Liberty ha poi recitato con Dario Fo e Franca Rame. Successivamente si è esibito come voce recitante e cantante in numerosi concerti e recital di canzoni popolari milanesi e lombarde con con il gruppo del Nuovo Canzoniere Milanese.Direttore artistico del Cabaret Milanese La Ribalta nella stagione 1994/95, si esibisce in qualità di cabarettista e propone nuovi talenti come Henry Zaffa, Flavio Oreglio, Pia Englebhert, Walter Di Gemma. Nel 1998 a proprie spese ha inaugurato e diretto sino ad oggi il Teatro della Memoria. Nel 2018 è stato premiato dal Comune di Milano con l' ”Ambrogino d'oro”.

Aleardo Caliari ha apprezzato molto la cittadina di Busca e la Valle Maira, ov'era già stato in passato grazie ad un'amicizia con Nuto Revelli. “Tra vivacissimi aneddoti e storie allegre abbiamo vissuto la milanesità di Aleardo Caliari” commenta Dante Bruno “Ringrazio l'assessore Lucia Rosso ed il consigliere comunale Elio Campana per la gentile e cordiale accoglienza, è stato bello avere con noi a Busca colui che veste i panni di Meneghino ossia l'amico Aleardo Caliari, da anni partecipiamo al carnevale ambrosiano, oggi anche Meneghino ha potuto conoscere la nostra terra”.