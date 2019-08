Torna a Mondovì la rassegna cinofila "Trofeo trattoria Aimo" per i cani di tutte le razze

Come è ormai tradizione, ritorna anche quest’anno a Mondovì, in frazione San Giovanni dei Govoni, la rassegna cinofila “Trofeo Trattoria Aimo” per i cani di tutte le razze e i meticci o cani fantasia.

La manifestazione si svolgerà domenica 1 settembre e il programma della manifestazione prevede alle ore 9 l’apertura della mostra e le iscrizioni sul campo, alle ore 11 l’inizio dei giudizi di razza e la passerella riservata ai cani “meticci” o “fantasia”.

Nel pomeriggio dalle ore 15 le premiazioni delle varie categorie con la sfilata dei migliori soggetti selezionati al mattino. E’ prevista anche la mostra speciale riservata a tutti i pastori tedeschi e ai cocker spaniel inglesi. Sono in palio numerosi e ricchi premi per tutti i migliori di razza, migliori cuccioli, giovani, veterani, coppie e gruppi.

Al vincitore assoluto della rassegna, cioè al miglior soggetto selezionato tra tutti gli iscritti, sarà consegnato il “Trofeo Trattoria Aimo”. Maggiori informazioni presso il negozio di animali “Laika” in viale Vittorio Veneto Mondovì tel. 0174.551376 oppure 3356637850.