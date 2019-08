Ultimo appuntamento estivo con il Wimu delle famiglie a Barolo

Ultimi giorni di vacanza e un nuovo appuntamento con il “WiMu delle Famiglie” al castello di Barolo. Domenica 1 settembre torna la visita per grandi e bambini in due diverse modalità di intrattenimento. I più piccoli, accompagnati da mamma e papà, potranno scegliere come sempre tra la Visita-Family e il Gioco-Family, due tour che si snodano entrambi attraverso gli allestimenti dell’avveniristico museo. La prima è una visita guidata con personale che parlerà del WiMu in un linguaggio rivolto soprattutto ai bambini. L’altra è una modalità “fai-da-te”, con l’acquisto all’ingresso di un kit da gioco per sfidarsi in una piccola gara a colpi di appunti e osservazioni.



VISITA-FAMILY



Ad attendere le famiglie in visita alle 15.00 ci saranno alcune guide esperte del WiMu – impegnate tutto l’anno nell’attività didattica con i bambini delle scuole – per accompagnare i gruppi a scoprire la storia del vino e del castello di Barolo. La visita ha un taglio molto dinamico, con contenuti diversi che cambiano con il trascorrere delle stagioni. Che cosa avviene tra i filari in questo periodo estivo? Cosa fanno i vignaioli in vista della prossima vendemmia? Ecco un modo divertente per scoprire quando e come si fanno lavori in vigna, come si affrontano l’eccessivo caldo e le grandini, cosa rappresentano per la terra e le piante il sole e la pioggia. Si potranno addirittura annusare i profumi di ogni stagione, dal fieno falciato tipico di questo periodo, al mosto della vendemmia, la cannella nei mesi più freddi e ancora la rosa in primavera. Le stesse sale del Museo dedicate alle stagioni saranno quelle in cui ci si soffermerà di più. Alla fine della visita, ogni famiglia porterà a casa un “pezzo di Museo”, una sorta di ricordo di un luogo speciale. La durata del tour è di circa un’ora.



GIOCO-FAMILY



Durante tutto l’orario di visita (dalle 10,30 alle 19, ultimo ingresso alle 18), chi si avventurerà nel castello Falletti potrà acquistare biglietteria un diario di viaggio, da compilare con gli spunti e le impressioni suscitate dal moderno allestimento ideato dall’architetto svizzero François Confino: il paesaggio, il vino, la natura, il lavoro dell’uomo e tanti altri aneddoti.



INFO E PREZZI BIGLIETTI



Per la WiMu-Visita si consiglia la prenotazione al numero 0173/386697.

Ogni prima domenica del mese il biglietto per le famiglie è speciale: per gli adulti 6 euro (rispetto agli 8 dell’ingresso). Per i bambini gratuito fino a 5 anni, 3 euro da 6 a 14 anni.

In aggiunta, per le attività:



WiMu-Visita delle 15.00: 6 euro a gruppo familiare



WiMu-Notes: 3 euro a gruppo familiare



E CON UN EURO IN PIU’, LA COLLEZIONE DI ETICHETTE DEL WILA

Inoltre, con lo stesso orario di apertura del WiMu (dalle 10,30 alle 19 con ultimo ingresso alle 18), anche le famiglie potranno scoprire, nelle pertinenze del castello, il WiLa, l’esposizione che raccoglie la Collezione Internazionale di Etichette Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani, visitabile ogni sabato, domenica e giorno festivo.

Il biglietto di ingresso al solo WiLa costa 2 euro, mentre il ticket cumulativo WiMu + WiLa ha un prezzo di 9 euro (nessun costo aggiuntivo per i bambini fino a 14 anni).



Prezzo speciale per gli adulti che partecipano al WiMu delle Famiglie 7 euro.