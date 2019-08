Bra, cambio ai vertici dell’istituto salesiano: il ringraziamento dell’Amministrazione braidese

Tempo di avvicendamenti ai vertici di alcune realtà ed istituzioni cittadine. In questi giorni, il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha incontrato don Vincenzo Trotta, che dopo sei anni alla direzione dell’istituto salesiano cittadino proseguirà la propria opera a Torino, nella casa madre dei salesiani, e don Gilberto Sarzotti, economo ‘uscente’ dell’istituto braidese, che guiderà ora la parrocchia annessa all’istituto “Monterosa” di Torino.

Fogliato, insieme al vicesindaco Biagio Conterno e alla consigliera comunale (ex sindaco) Bruna Sibille, ha espresso ai due salesiani il sentito ringraziamento per l’attività svolta in questi anni in città e l’augurio per un proficuo cammino nelle realtà a cui sono stati designati.



Anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bra Roberto Di Nunzio, in città dal 2014, a breve lascerà il Braidese per assumere la guida, con il grado di Maggiore, della Compagnia di Intervento operativo presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, con sede nel castello di Moncalieri.

A nome di tutta l’Amministrazione, il sindaco Gianni Fogliato ha ricevuto a Palazzo municipale Di Nunzio, per esprimere gratitudine per il prezioso servizio svolto in questi anni a tutela della sicurezza della collettività e del territorio, in un clima di proficua collaborazione e costante dialogo con le istituzioni.



Nei prossimi giorni, il primo cittadino riceverà anche Giuseppe Giacone, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bra1, prossimo al traguardo della pensione.