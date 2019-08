Cherasco, il nuovo asfalto di Salita Bergoglio dà problemi: code e disagi per lavori di parziale rifacimento nei tornanti

Tempo permettendo (la zona è infatti tra quelle interessate dall’allerta gialla prevista per domani) potrebbero risolversi già nel primo pomeriggio di mercoledì 28 agosto i disagi alla circolazione stradale comportati oggi dall’apertura dell’ennesimo cantiere – con relativo senso unico alternato – sulla Salita del Bergoglio, ai piedi di Roreto di Cherasco.



A pochi mesi di distanza dalla definitiva conclusione dei lavori di ampliamento, archiviati nello scorso aprile con la completa riapertura della tratta (qui il nostro articolo), le macchine operatrici del raggruppamento temporaneo di imprese appaltatrice dell’importante opera per conto della Provincia sono infatti dovute tornare sul posto per ovviare a una problematica tecnica emersa dopo la riapertura della salita al traffico pesante.



Nelle scorse settimane i tecnici della Provincia hanno infatti rilevato che – nonostante tutte le verifiche tecniche avessero confermato che la bitumatura era stata eseguita a regola d’arte e col ricorso a materiali di qualità, conformi al capitolato d’appalto – la parte più interna dei tornanti, quella più esposta alle sollecitazioni prodotte dalle centinaia di mezzi pesanti di passaggio quotidianamente sulla tratta, era già stata interessata da anomali fenomeni di scorrimento dello strato più superficiale di bitume.



Rilevata l’anomalia, l’azienda appaltatrice si è prontamente resa disponile a intervenire e farlo in modo drastico, provvedendo alla rifresatura dei tratti interessati dal fenomeno e al rifacimento, sugli stessi, dello strato più superficiale del conglomerato bituminoso, così da evitare che tale problematica dovesse trascinarsi nel tempo costringendo al ricorso a continui rappezzi.



L’operazione, che come detto dovrebbe potersi concludere già domani, non comporterà ovviamente costi aggiuntivi per la Provincia, che si scusa con l’utenza stradale per i nuovi disagi subiti e ringrazia l’impresa per la responsabilità dimostrata nell’individuare una soluzione che si spera possa ovviare al problema in modo efficace e definitivo.