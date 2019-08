Educazione ambientale e igiene urbana: il comune di Mondovì ospiterà due progetti di servizio civile

Il progetto “MondoViVo: Mondovì e Volontari del Servizio Civile a favore dell’ambiente”, candidato dal Comune di Mondovì al Bando ordinario di Servizio Civile 2019, è rientrato nella graduatoria definitiva dei progetti approvati dalla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale. Nell’anno 2020, il Comune di Mondovì darà, dunque, l’opportunità a due giovani tra i 18 e i 28 anni di vivere l’esperienza del Servizio Civile a favore della città, attraverso un progetto interamente dedicato all’educazione ambientale e all’igiene urbana.

I due volontari affiancheranno l’Ufficio Ambiente del Comune di Mondovì, portando avanti attività di informazione e comunicazione sulle tematiche ambientali e lavorando a stretto contatto con le scuole, i cittadini e le ditte che si occupano di igiene urbana e raccolta rifiuti, al fine di promuovere comportamenti ecosostenibili e favorire lo sviluppo di una piena coscienza ambientale.

Venerdì 20 settembre, alle ore 18, nella Sala delle Conferenze “Luigi Scimè” (corso Statuto 11/D) si terrà la presentazione del progetto, aperta alla cittadinanza e a tutti gli interessati. Nell’ambito dell’incontro verranno illustrate anche le modalità di presentazione della candidatura. Il percorso avrà la durata di un anno: ai volontari verrà riconosciuto il rimborso spese previsto dal Ministero, pari a 433,80 euro mensili. Il bando è atteso per settembre, non appena disponibile verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, corredato dalla modulistica e da tutte le informazioni necessarie per la domanda.

"Non solo a livello internazionale, ma anche in ambito locale – dichiara l’assessore all’Ambiente, Erika Chiecchio -, i giovani hanno dimostrato un sempre maggiore coinvolgimento e impegno sulle tematiche ambientali. Questo progetto di Servizio Civile, fortemente voluto e attuato dalla nostra Amministrazione, permetterà loro di affiancare i funzionari del Comune, rapportarsi con le imprese appaltatrici per la realizzazione di iniziative ambientali organizzate dal Comune, condurre importanti percorsi di educazione ambientale rivolti ai più piccoli e, in definitiva, conoscere “dall’interno” il sistema di raccolta e gestione rifiuti e il lavoro di un Ente pubblico nel settore ambientale. Mi fa piacere che l’esperienza del Servizio Civile presso il Comune di Mondovì possa cominciare proprio da qui".