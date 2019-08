Ad Alba i funerali dell’enologo Sergio Corrado: una vita in cantina, dalla canalese Barbero alla Distilleria Sibona di Piobesi

Verranno celebrate giovedì 29 agosto, alle ore 10 nella cattedrale albese, le esequie di Sergio Costantino Corrado, stimato enologo e padre di Massimo, avvocato e fondatore dell'associazione GoWine, dopo essere stato per lunghi anni ai vertici del sodalizio nazionale che riunisce le Città del Vino.



Sergio Corrado si è spento nella notte all’ospedale "San Lazzaro" di Alba, dove era ricoverato da una decina di giorni. Aveva 89 anni e non aveva praticamente mai messo fine a una carriera professionale iniziata all’indomani del diploma conseguito alla Scuola Enologica "Umberto I" di Alba.



Dopo gli inizi presso le celebri cantine Riccadonna di Canelli era passato a lavorare alla Barbero 1881 di Canale. Con la cessione di quest’ultima alla Campari, nei primi anni Duemila, aveva seguito la famiglia Barbero alla guida della storica Distilleria Sibona di Piobesi d’Alba, offrendo un decisivo contributo all’evoluzione di quella che sino ad allora era stata una piccola azienda artigianale e che oggi rappresenta invece un’importante realtà nel panorama nazionale di produttori di spiriti e liquori.



"Una persona di grande intelligenza, sempre positiva – lo ricorda Luigi Barbero, con lui amministratore della Sibona –. Una figura conosciuta e stimata da tutti nel mondo dell’enologia anche in ragione di una passione per il lavoro e per il prodotto che aveva pochi eguali. Nonostante un’età ormai veneranda, ancora sino a pochi giorni fa ha continuato a pregiarci del suo quotidiano contributo in azienda, dove in questi anni ha saputo fare un lavoro incredibile".



Oltre all’avvocato Massimo, Sergio Corrado lascia la moglie Olga e la figlia Margherita. Rosario domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 20.30, sempre in duomo.