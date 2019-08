Gtt rinnova il parco mezzi con 115 nuovi mezzi. Bus euro 6 anche sulla linea tra Alba e Torino

Toccherà anche la linea extraurbana Alba-Torino l’importante investimento appena annunciato dal Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), che ieri, lunedì 26 agosto, ha avviato il rinnovo della propria flotta di mezzi in transito su alcune linee urbane torinesi con l’introduzione di 11 bus da 12 metri, che entro la fine della settimana saliranno a 24.



L'obiettivo dell'azienda torinese di trasporti è avere operativi 74 nuovi bus Iveco Crossway per la riapertura delle scuole del prossimo 9 settembre. I nuovi mezzi da 12 metri saranno impiegati sulle linee 56 e 68, mentre quelli da 18 metri sulle linee 18 e 35.



A questi se ne aggiungeranno altri 41, che nelle prossime settimane entreranno in servizio sulle linee extraurbane di Alba, Ivrea e Rivarolo Torinese.



Motorizzazione Euro 6 e garanzia completa di 5 anni, una particolarità dei Crossway è il pavimento ribassato senza gradini, una specifica tecnica che facilita la discesa e la salita dei passeggeri, in particolare disabili e anziani.



Dei 77 posti, 45 sono riservati alle persone sedute, mentre 32 per i passeggeri in piedi. Un posto è invece dedicato alle carrozzine dei passeggeri con disabilità motorie.

Ogni pullman è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso e di un impianto di aria condizionata. I nuovi mezzi, di fatto, sostituiranno gli autobus a motorizzazione Euro 2, permettendo così la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto del 98% e del particolato dell’88%. Grazie agli ultimi acquisti inoltre, l’età media della flotta Gtt scenderà sotto gli 11 anni.