La Miss della Val Nervia ha il volto di Ilaria Salerno: grande successo per l'evento organizzato nell'imperiese da Ivano Anfosso

Nonostante l'inclemenza del tempo, Miss Val Nervia 2019, svoltosi venerdì 23 agosto al Camping delle Rose, ha sortito un grande successo: da una parte ha potuto difatti contare su una grande affluenza di pubblico, gran parte giunto dai Comuni limitrofi per seguire un evento che sarà un appuntamento fisso per la sua peculiarità di voler unire i Comuni della vallata; dall'altra ha fatto registrare un notevole numero di concorrenti, ben 34, ripartiti per sesso ed età: nell'ordine 24 ragazze fino ai trent'anni, 6 lady e 4 ragazzi.

Ivano Anfosso, ideatore dell'evento, è stato anche protagonista della sua realizzazione – assieme alla famiglia Cortelli, titolare del Camping delle Rose – nonché della sua presentazione, assieme alla giovane e brillante Ambra Anfosso. L'evento ha inoltre visto il patrocinio di ben otto Comuni -

Apricale, Bajardo, Camporosso, Castel Vittorio, Isolabona, Pigna, Rocchetta Nervina e Ventimiglia – e ha visto una giuria composta da ben nove membri: il giornalista di Sanremonews.it Cristian Flammia, il presidente dell'AISM di Imperia Daniele Maiolino, lo sponsor e il titolare dell'azienda di cosmetici SunSun, il giornalista Marco Risi, il noto speaker Maurizio di Maggio di Radio Montecarlo, la parrucchiera Maria Cristina Mazzulla che nel pomeriggio ha curato e realizzato le acconciature dei partecipanti, l'istruttrice di danza e teatro Margreet Boon rappresentante della struttura ospitante, il commerciale del quotidiano cuneese Targatocn.it Matteo Giovannini, lo sponsor e il titolare del pastificio Morena di Ventimiglia Ramon Bruno; tutti assieme hanno avuto il difficile compito di valutare le 24 concorrenti: in ordine di uscita Sabina Gagliardi, Alexia Gagliardi, Ilenia Galliani, Selena Repetti, Virginia Peitavino, Alessandra Iani, Ilaria Salerno, Dalila Tripodi, Serena Sasso, Sharon Pappalo, Alice Nosenzo, Altea Repetto, Valeria Zinghini, Fisnike Tocilla, Laura Celia, Alice De Palma, Susanna Elisa Catellani, Camilla Romagnone, Chiara Redolfi Tezzat, Beatrice Farruggia, Roberta Siragusa, Chiara Erittu e Gaia Mancabelli.

Il titolo di Miss Val Nervia 2019 è andato alla ventitreenne di Arma di Taggia Ilaria Salerno, fresca laureata in economia e management, nonché influencer e presentatrice di eventi, con la passione per il mondo dello spettacolo – a febbraio ha partecipato alla trasmissione Take Me Out – e del cinema – ha recitato come comparsa nel film internazionale "La Promessa dell'Alba" e nel film "Io sono mia". La giuria e il rappresentante della Liguria del concorso nazionale "Ragazza Cinema Ok" Stefano Calabria hanno attribuito la fascia e garantito l'ingresso alla finale – il prossimo 21 settembre a Roma – a Gaia Mancabelli di Borgio Verezzi. Tra le altre fasce, Miss Eleganza a Dalila Tripodi di Sanremo, Miss Camping delle Rose a parimerito a Camilla Romagnone di Camporosso Mare e a Roberta Siragusa di Sanremo, Miss Sorriso a Ilenia Galliani di Vallecrosia e Miss Bikini ad Altea Repetto di Serra Riccò.

L'evento ha visto anche lo svolgersi del concorso per Miss Lady Val Nervia 2019, pensato per le ragazze di età superiore ai trent'anni: hanno partecipato Giulia Melis, Carmela Pendolino, Fernanda Rupi, Cinzia Gardin, Valentina Berto ed Elena Secco. Ad aggiudicarsi la fascia di Lady Val Nervia 2019 proprio quest'ultima, mentre a Valentina Berto è andata la fascia di Miss Cinema OK Lady.

Per il concorso di Mister Val Nervia 2019, al quale hanno preso parte Cristian Alberti, Riccardo Vagnetti, Gianluca Pisani e Gabriele Rossato, la giuria ha assegnato la fascia al trentunenne di Borgio Verezzi Gabriele.

Tutti i concorrenti sono stati istruiti dalle 16 del pomeriggio dalla coreografa Mabel Melena Soyer che, portata dall’AST Promotion Agency, ha diretto con grande capacità professionale la sfilata ed ha anche eseguito durante la serata la danza con le spade. Altri tre intermezzi hanno visto l’esibizione di Dalila Tripodi con una danza orientale ed una esibizione di danza moderna effettuata dal duo Alessia Argirò e Sharon Pappalo. La serata, ripresa dai fotografi Enrico Kovac, Mauro Frassinetti, Rosella Facciolo, Marco Maiolino e Ivano Anfosso e allietata dalla musica del DJ Nandino si è aperta con la sfilata della mascotte Giulia Maurici di dieci anni di Camporosso, la quale nel suo elegante vestito bianco ha percorso con grande sicurezza per prima la passerella e poi si è esibita durante l’evento in un ballo moderno.

Durante la serata il pubblico ha potuto assistere anche ad un defilè di moda elegante della stilista francese Rosafino che, insieme alle ditte Foto Carlo Store, Sun Sun, Pasta Fresca Morena, hanno supportato la realizzazione della manifestazione.

[FOTO di Marco Maiolino]