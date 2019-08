Bra, multa da 5mila euro per un 18enne colto alla guida senza patente

Stava circolando nella centralissima via Umberto alla guida di una Ford Ka di proprietà di un conoscente quando è andato a urtare una Audi in sosta: dopo pochi istanti, su richiesta del Numero Unico di Emergenza 112 (Nue) è sopraggiunta sul posto la pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale per accertare quanto accaduto e compiere i rilievi del caso.



Dalle verifiche effettuate dagli agenti è immediatamente emerso che il conducente diciottenne in realtà non aveva mai conseguito la patente di guida: per tale fatto, è stato contravvenuto in base all'articolo 116 del Codice della Strada che prevede, per questa violazione, una sanzione pecuniaria di oltre 5mila euro e, in caso di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.



Anche durante il mese di agosto sono continuati i controlli sulla circolazione stradale per prevenire e reprimere le più gravi violazioni del codice della strada: centinaia le auto controllate, anche con l'utilizzo del Targa System: solo nell'ultima settimana tre auto sono state poste sotto sequestro in quanto sorprese in circolazione senza la prescritta assicurazione; i controlli continueranno nelle prossime settimane.