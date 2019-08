Camion ribaltato all'imbocco del casello di Marene sulla Torino-Savona: chiuso lo svincolo

AGGIORNAMENTO DELLE 11.05: il conducente del mezzo è stato estratto dalla cabina, non risulterebbe in condizioni di salute preoccupanti. E' stato comunque affidato alle cure del 118. Al momento lo svincolo permane chiuso e sarà riaperto non appena verrà recuperato l'autoarticolato, ribaltato in parte sulla sede stradale.

Incidente stradale all'ingresso dell'autostrada Torino-Savona sul raccordo di Marene, che al momento è chiuso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso.

Si è infatti ribaltato un autoarticolato e il conducente risulterebbe essere incastrato all'interno della cabina. Sl posto stanno giungendo i vigili del fuoco.